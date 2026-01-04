Καρφιά Σαμαρά σε Μητσοτάκη για Βενεζουέλα: «Οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι επιλεκτικές»

Με δήλωση του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σχολίασε τα όσα υποστήριξε το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με την επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Ο κ. Σαμαράς κατηγορεί τον πρωθυπουργό για επιλεκτικό σεβασμό στις αρχές του διεθνούς δικαίου και τον καλεί να θυμηθεί την Κύπρο και την κυριαρχία στο Αιγαίο.

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση.

Αυτήν την απλή αλλά πολύτιμη αλήθεια, θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο» αναφέρει στη δήλωσή του ο Αντώνης Σαμαράς.