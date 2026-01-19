Θα βγουν δημοσκοπήσεις αυτές τις μέρες, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι και το Μαξίμου θα πάρει τα δικά του νούμερα που δείχνουν τη ΝΔ τον Ιανουάριο ανεβασμένη 1,5 με 2 μονάδες, καθώς πολλοί πολίτες και ειδικά οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι είδαν στα εκκαθαριστικά τους τις αυξήσεις που δόθηκαν από τη μείωση της φορολογίας. Γενικώς, η ζημιά που έγινε τον Δεκέμβριο λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων μαζεύτηκε και η ΝΔ είναι και πάλι στα επίπεδα του Νοεμβρίου, με την εκτίμηση να τη φέρνει στο 30%. Βέβαια, η εκτίμηση είναι μια δημοσκοπική άσκηση και έχει μια σχετική αξία, αλλά κρατήστε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα για το Μαξίμου.

Η δυναμική της Καρυστιανού

Μένω στα δημοσκοπικά για να σας πω ότι το εύρημα των εταιρειών που τρέχουν έρευνες αυτές τις μέρες είναι ότι το κόμμα της Καρυστιανού έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε δυναμική δεύτερου κόμματος. Είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ που έχει διαρροές και προς τη ΝΔ και μοιράζεται μια πίτα περίπου του 25% με το κόμμα Τσίπρα, το οποίο δείχνει να κάνει κάτι καλύτερο από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τίποτε το εντυπωσιακό.

H πρώτη του Πιερρακάκη

Σήμερα θα είναι και η πρώτη μέρα του Κυριάκου Πιερρακάκη στην Προεδρία του Εurogroup που θα έχει μεν πανηγυρικό χαρακτήρα για το καλωσόρισμα του νέου Πρόεδρου του, ωστόσο θα έχει και βαριά ατζέντα, με αφορμή τη διαδικασία εκλογής του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της πλήρους ενσωμάτωσης της Βουλγαρίας στο ευρώ κοκ. Να πω επίσης ότι εν μέσω απειλών Τραμπ για επιβολή δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες, αποκτά ιδιαίτερη σημασία το εάν θα γίνουν σχετικές δηλώσεις ή επισημάνσεις στο όργανο. Θα περιμένω με ενδιαφέρον.

Συνωστισμός στο Προεδρικό

Μετά τον Κώστα Καραμανλή που επισκέφθηκε την Προεδρία την περασμένη Τετάρτη, ο Κώστας Τασούλας αναμένει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πραγματοποιήσει τη μηνιαία ενημέρωσή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την προσεχή Τρίτη. Και την επόμενη μέρα, την προσεχή Τετάρτη είναι προγραμματισμένο το ραντεβού Τασούλα με τον Γιώργο Παπανδρέου. Η επιχείρηση Τασούλα με κωδικό «αντίδοτο στην πόλωση» μέσα από συνεχή μηνύματα ενότητας, διαλόγου και συνεννόησης που θα εκπέμπει μέσα από το Προεδρικό, μόλις άρχισε. Και θα έχει κι άλλες εκπλήξεις. Και όχι μόνο επειδή ο Πρόεδρος ετοιμάζεται να δεχτεί στις επόμενες εβδομάδες τόσο τον Αντώνη Σαμαρά, όσο και τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή τους τέσσερις εκλεγμένους πρώην πρωθυπουργούς κατά σειρά αρχαιότητας.

Πρόβα συναινέσεων;

Σας το έγραψα και σε προηγούμενο σημείωμα ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θέλει να διατηρεί ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με όλους τους πρώην Πρωθυπουργούς διότι θεωρεί πως όλοι τους εξακολουθούν να διατηρούν την επιρροή τους, ενώ όπως και να το κάνουμε η εικόνα και μόνο εμπεριέχει μια σειρά συμβολισμών που παραπέμπουν σε ένα κλίμα συνεννόησης των πολιτικών δυνάμενων. Άσε που, εάν η χώρα χρειαστεί κάποιου είδους συμμαχική κυβέρνηση μέσα στην επόμενη χρονιά, θα πρέπει το έδαφος να ετοιμαστεί ίσως από το τώρα. Αυτό δεν σημαίνει πως ο Πρόεδρος θα μπει σε διαδικασία αναζήτησης συναινέσεων. Αντίθετα θα εκφράσει ένα μήνυμα ενότητας και κρισιμότητας της ιστορικής συγκυρίας. Τα άλλα, ας τα βρουν οι άλλοι μόνοι τους.

Φαγωμάρα στο ΠΑΣΟΚ

Ακούω διάφορες γκρίνιες στη Χαριλάου Τρικούπη και τις καταγράφω καθώς το κόμμα ετοιμάζεται για το συνέδριο την άνοιξη. Αρχικά βλέπω μια κόντρα Δούκα με την Άννα Διαμαντοπούλου σχετικά με την πρόταση απόφασης συνεδρίου που θα αποκλείει μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ. Ξέρω ότι υπάρχει γκρίνια για την επιλογή των υποψήφιων βουλευτών του κόμματος, ενώ την ερχόμενη Τρίτη που ο Παύλος Γερουλάνος θα κόψει την πίτα του γραφείου του, έχει οριστεί συνεδρίαση του πολιτικού συμβουλίου. Εγώ πάλι ξέρω ότι οι γκρίνιες ξεκινούν και καταλήγουν στη χαμηλή δημοσκοπική επίδοση του κόμματος. Όλα τα άλλα είναι να 'χαμε να λέγαμε.