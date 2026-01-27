Καρυστιανού για την τραγωδία στα Τρίκαλα: «Όχι πάλι άδικοι, μαρτυρικοί θάνατοι»

Μία ημέρα μετά το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε σε μια φορτισμένη ανάρτηση, εκφράζοντας τον πόνο, την οργή και την ανάγκη για δικαίωση.

Όπως σημείωσε, «υπάρχουν φορές που τα λόγια δεν μπορούν να βγουν ως λέξεις... Μόνο ως κραυγή... Είναι αυτό το "γιατί". Και αυτό το "όχι πάλι άδικοι, μαρτυρικοί θάνατοι"».

Η κ. Καρυστιανού υπογράμμισε πως «κάθε δυστύχημα αποκαλύπτει τραγικές ευθύνες, γιατί θα μπορούσε να αποφευχθεί. Γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους οφείλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.

Να διασφαλίζουν συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής δεν είναι θεωρίες για να μένουν στα χαρτιά, είναι η ουσία και η απόδειξη ότι ένα κράτος λειτουργεί και φροντίζει τους πολίτες του».

Στην ανάρτησή της αναφέρεται επίσης στα συνεχή τραγικά περιστατικά που συγκλονίζουν τη χώρα:

«Πόσα εργατικά ατυχήματα... Πόσοι θάνατοι από τροχαία... 57 θάνατοι στο τρένο των Τεμπών. 2 θάνατοι από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις...

Άδικοι θάνατοι που μας φέρνουν μπροστά στον ανείπωτο πόνο».

Η ίδια εκφράζει την ελπίδα «γρήγορα να βγει στο φως η αλήθεια» και τονίζει πως, «σε περίπτωση που αποδειχθεί οποιαδήποτε παράβαση του νόμου, οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν».

Με λόγια βαθιά συγκινητικά, αναφέρεται στις γυναίκες που χάθηκαν τόσο άδικα: «Κάποια σπίτια πάλι έκλεισαν και κάποια παιδιά δεν θα ξανανιώσουν ΑΥΤΟ... το χάδι... ΑΥΤΟ το φιλί... το μοναδικό..., της μάνας. Η ψυχή μου στέκεται δίπλα σε αυτόν τον ανείπωτο πόνο. Τον γνωρίζω καλά...

Γλυκές μανούλες, νέες γυναίκες που μετράτε ήδη μια μέρα στους ουρανούς. Μακριά απ’ ό,τι αγαπήσατε».

Κλείνοντας, η κ. Καρυστιανού εύχεται «δύναμη και αγάπη στους ανθρώπους που μένουν πίσω, για να αντέξουν τον πόνο και το ατελείωτο κενό» και δηλώνει πως «είμαι δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν για τη δικαίωση των αγαπημένων τους».