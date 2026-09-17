Κασσελάκης: «Αποκρουστικό αυτό που έκανε ο Τσίπρας στον ΣΥΡΙΖΑ»

«Προφανώς είμαστε πιο κοντά με το ΠΑΣΟΚ αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει αξιοπιστία ως κόμμα, δεν είναι ξεκάθαρο τι πρεσβεύει και δεν είναι ξεκάθαρο ποιους θέλει να εκπροσωπήσει», δήλωσε ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας για την πιθανότητα συνεργασιών μετά τις εκλογές στην εκπομπή «Στο Κέντρο» και τον Γιώργο Κουβαρά.

«Αυτή η χώρα προφανώς δεν θέλει ακυβερνησία αλλά δεν θέλει και στασιμότητα. Βλέπει τη λέξη σταθερότητα και βλέπει συγχρόνως την λέξη στασιμότητα. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία τη λέξη σταθερότητα είναι σαν να παρουσίαζε την λέξη αστάθεια. Είναι εκβιασμός. Ψηφίζεις για να μην έχεις αστάθεια. Είναι αρνητικό μήνυμα», συμπλήρωσε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο πρόεδρος των Δημοκρατών τόνισε επίσης: «Δεν κατεβαίνουμε με αυτοσκοπό την εξουσία. Κατεβαίνουμε επειδή πιστεύουμε ότι τα παλιά κόμματα ότι είχαν να προσφέρουν το έχουν προσφέρει. Το 1981, όταν η χώρα μας μπήκε στην ΕΟΚ, η Ελλάδα είχε με σημερινά ευρώ ΑΕΠ περίπου 150 δισεκατομμύρια ευρώ. Μας έχουν δοθεί έκτοτε, με σημερινά ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγίες περίπου 290 δισεκατομμύρια ευρώ και η οικονομία μας έχει μέγεθος 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Με άλλα λόγια, έχουμε χάσει περισσότερα χρήματα από όσα μας έχουν δώσει.Μαζί με την έλλειψη ανταγωνιστικότητας, μαζί με τις ήττες που έχουμε και στα γεωπολιτικά Και τη χρεοκοπία και την ξενιτιά μιας ολόκληρης γενιάς. Πρόκειται για αποτυχία της πολιτικής στη χώρα».

«Εννοείτε ότι ονόματα όπως Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι ονόματα από το παρελθόν. Εάν δεν μπόρεσες να προσφέρεις ότι ήταν να προσφέρεις σε οκτώ χρόνια, τότε δεν δικαιούσαι άλλη ευκαιρία».

Για τον Αλέξη Τσίπρα ο Στέφανος Κασσελάκης είπε: «Θεωρώ ότι είναι λίγο περίεργο το να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος για 15 χρόνια, να λες ότι ανοίγεις τον χώρο να έρθει η επόμενη γενιά και μετά να να κάνεις ότι έχεις κάνει για να το ρευστοποιήσεις και να επανέλθεις με ένα “rebrand” Εγώ για μένα αυτό το θεωρώ αποκρουστικό. Και γνωρίζω ότι η ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι θέμα του Αλέξη Τσίπρα».