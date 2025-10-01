Κασσελάκης: «Δεν έχω beef με τον Αυγενάκη, διαφάνεια θέλω - Ήρωάς μου ο Πάνος Ρούτσι»

Ο αρχηγός του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης επέστρεψε σήμερα στην επιδίωξή του να εξεταστεί με «μικροσκόπιο» το πόθεν έσχες του Λευτέρη Αυγενάκη, ενώ αναφέρθηκε και στον απεργό πείνας για το έγκλημα στα Τέμπη, Πάνο Ρούτσι.

Αναφερόμενος και σε προηγούμενό του βίντεο, στο οποίο φαίνεται να σκίζει το εξώδικο που του απέστειλε ο κ. Αυγενάκης, ο κ. Κασσελάκης σχολίασε: «Δεν υπάρχει beef με τον Αυγενάκη, το μόνο που έχω είναι η ειλικρινής πρόθεση να φτάσουμε στο τέλος αυτής της υπόθεσης.

Στον βαθμό στον οποίο πρέπει να υπάρξει διαφάνεια, και υπάρχει υλικό το οποίο πρέπει να αποκαλύψουμε, θα το κάνουμε», είπε ακόμα στο OPEN.

Κασσελάκης: «Ήρωάς μου ο Πάνος Ρούτσι»

«Το βασικό δεν είναι αν είμαι εγώ δίπλα στον Πάνο Ρούτσι, το βασικό είναι ο ίδιος να ξέρει ότι είμαι εκεί για εκείνον, και ότι πολλοί είμαστε εκεί για εκείνον. Ότι υπάρχουν και σωστοί άνθρωποι στην πολιτική».

Σχετικά με την απόκριση της δικαιοσύνης στα αιτήματα του απεργού πείνας, τόνισε πως «Στα δύο μου χρόνια στην πολιτική γνώρισα πολλούς ανθρώπους που είναι αφανείς ήρωες.

Χωρίς να τους ξέρει κανείς αγωνίζονται για την κοινωνία, τη δικαιοσύνη και την ανθρωπιά. Ο Πάνος Ρούτσι είναι ο ήρωάς μου, από όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι ο προσωπικός μου ήρωας.

Αυτός ο άνθρωπος που τα βάζει με ένα τεράστιο σύστημα, και τι ζητάει; Ζητάει να μάθε από τι πέθανε το παιδί του. Είναι δυνατόν μετά από ένα τέτοιο έγκλημα να μην έχει γίνει τοξικολογική εξέταση;

Αυτή η απόφαση της δικαιοσύνης δεν είναι στο όνομα του ελληνικού λαού, όπως οφείλει», πρόσθεσε.