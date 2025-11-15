Κασσελάκης για οπλοκατοχή: «Ο Άδωνις Γεωργιάδης που είναι υπέρ δεν ξέρει τι λέει»

Μιλώντας για την τροπολογία στο μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, την απόφαση της ΔΟΕ να αποκλείσει τα τρανς άτομα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη περί οπλοκατοχής, εμφανίστηκε ο Στέφανος Κασσελάκης, παραχωρώντας συνέντευξη στην Ελένη Τσολάκη.

«Έχω εξαιρετική διάθεση σήμερα και την τελευταία περίοδο. Είναι μια φάση που πολιτικά είναι πολύ παραγωγική για εμένα και το Κίνημα Δημοκρατίας» ανέφερε αρχικά ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ερωτώμενος για την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις γύρω από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε:

«Το γεγονός ότι τόσοι Έλληνες έχουν δώσει τη ζωή τους για να μπορεί να υπάρχει ένα Σύνταγμα που καθιερώνει ελευθερίες είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τιμούμε.Πόσο μεγαλύτερη τιμή από το να έχεις έναν άνθρωπο που εκφράζει τον αγώνα του. Να μπορεί ο Πάνος Ρούτσι και όλοι οι πολίτες να διαμαρτύρονται μπροστά από τους εκπροσώπους τους», είπε.

Κασσελάκης: «Είναι άδικο να λένε για το νησί μου ότι είναι μόνο βεντέτες και δολοφονίες»

Στη συνέχεια σχολίασε όσα συνέβησαν στα Βορίζια της Κρήτης άλλα και την τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη υπέρ της οπλοκατοχής, τονίζοντας την αγάπη του για το νησί από το οποίο κατάγεται καθώς και ότι θεωρεί άδικα τα στερεότυπα που ενθαρρύνονται για εκείνο.

«Λατρεύω την Κρήτη είναι άδικο να λένε για το νησί μου ότι είναι μόνο φραπέδες, χασάπηδες, βεντέτες και δολοφονίες», ανέφερε συγκεκριμένα.

Όσον αφορά το ζήτημα της οπλοκατοχής που πρόκειται για φλέγον ζήτημα των τελευταίων ημερών, ο κ. Κασσελάκης είπε: «Είμαι ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που έχει πει για αφοπλισμό στην Κρήτη. Αυτό θα φέρει αποτέλεσμα».

Αναφερόμενος μάλιστα στη δήλωση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη που υποστήριξε την οπλοκατοχή σε πρόσφατες δηλώσεις του σχολίασε: «Ο Άδωνις Γεωργιάδης που είναι υπέρ της οπλοκατοχής δεν ξέρει τι λέει».

Κασσελάκης για αποκλεισμό τρανς ατόμων από τους Ολυμπιακούς Αγώνες: «Εχει μια λογική»

Μιλώντας για την απόφαση της ΔΟΕ να αποκλείσει τα τρανς άτομα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας σημείωσε ότι ο αθλητισμός στηρίζεται σε βιολογικά δεδομένα και ότι η συγκεκριμένη πολιτική της επιτροπής έχει λογική, διευκρινίζοντας ωστόσο πως αυτό δεν πρέπει να επηρεάζει τα υπόλοιπα δικαιώματα της τρανς κοινότητας:

«Ο αθλητισμός είναι βασισμένος σε μια βιολογία. Η πολιτική αυτή της επιτροπής έχει μια λογική μέσα της. Δεν σημαίνει ότι αυτό πρέπει να επηρεάσει όλα τα άλλα δικαιώματα μιας κοινότητας, όταν η ελευθερία του ενός δε μειώνει την ελευθερία του άλλου, είναι θεμιτή».\