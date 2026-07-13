Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν πρόεδρος των «Δημοκρατών - Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανος Κασσελάκης, δημοσίευσε με βίντεό του στα social media απευθύνεται βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας ότι «πηδάνε σαν τα ποντίκια από το καράβι που βουλιάζει επειδή προφανώς φοβάστε το κόμμα του Βουνού» και «απλώνει χέρι βοηθείας» μοιράζοντας συστατικές επιστολές σε όσους το έχουν ανάγκη.

«Αν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μία!», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης σημειώνοντας στην ανάρτησή του: «Φοβάστε το κόμμα του Βουνού (πάνω από τα 300 μέτρα)».

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Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Facebook:

«Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε από το καράβι που βουλιάζει, γιατι φοβάστε το κόμμα του Βουνού (πάνω από τα 300 μέτρα), αν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μία!».

