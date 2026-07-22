Κασσελάκης κατά Φάμελλου: «Ρε δεν ντρέπεστε να μιλάτε για την Αριστερά; Όλα για την καρέκλα!»

«Game of Thrones» χαρακτήρισε ο Στέφανος Κασσελάκης το σκηνικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελλου και τις διαρροές από τις δύο πλευρές.
Με αιχμηρό λόγο ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρει στην ανάρτησή του:
«Έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος. Αυτός (@SFamellos) που περίμενε υπομονετικά για ώρες ένα καράβι από την Πάρο να φτάσει για να υπάρξει απαρτία στην Κεντρική Επιτροπή η οποία με απέκλεισε για να μπορεί να γίνει ο διάδοχός μου έστω και παράνομα. Αυτός λοιπόν που περίμενε το καράβι για την απαρτία, τώρα πηδάει πρώτός από το καράβι!
Γιατί; Στο όνομα των αρχών και των αξιών της Αριστεράς. Ρε δεν ντρέπεστε να μιλάτε έτσι για την Αριστερά; Παραδεχτείτε το! Όλα για την καρέκλα είναι!
Τουλάχιστον τώρα γλιτώνουν όσοι έχουν μείνει στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ από ώρες και ώρες ανούσιας φλυαρίας».
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