Κασσελάκης κατά Φάμελλου: «Ρε δεν ντρέπεστε να μιλάτε για την Αριστερά; Όλα για την καρέκλα!»

«Game of Thrones» χαρακτήρισε ο Στέφανος Κασσελάκης το σκηνικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελλου και τις διαρροές από τις δύο πλευρές.

Με αιχμηρό λόγο ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος. Αυτός (@SFamellos) που περίμενε υπομονετικά για ώρες ένα καράβι από την Πάρο να φτάσει για να υπάρξει απαρτία στην Κεντρική Επιτροπή η οποία με απέκλεισε για να μπορεί να γίνει ο διάδοχός μου έστω και παράνομα. Αυτός λοιπόν που περίμενε το καράβι για την απαρτία, τώρα πηδάει πρώτός από το καράβι!

Γιατί; Στο όνομα των αρχών και των αξιών της Αριστεράς. Ρε δεν ντρέπεστε να μιλάτε έτσι για την Αριστερά; Παραδεχτείτε το! Όλα για την καρέκλα είναι!

Τουλάχιστον τώρα γλιτώνουν όσοι έχουν μείνει στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ από ώρες και ώρες ανούσιας φλυαρίας».

Αυτός (@SFamellos) που περίμενε για ώρες ένα καράβι από την Πάρο για να υπάρξει απαρτία στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να αποκλείσει την υποψηφιότητα μου για την διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος, τώρα πηδάει πρώτός από το καράβι!



Παραδεχτείτε το! Όλα για την καρέκλα! pic.twitter.com/qhK2aMtMn6 — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) July 22, 2026