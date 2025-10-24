Κασσελάκης: «Μάγκας και παλικάρι η Τζάκρη, κάτι πικραμένοι διέρρευσαν τη συνομιλία»

Κάνοντας έναν απολογισμό των τελευταίων ημερών στο πολιτικό του «μπλοκάκι», ο Στέφανος Κασσελάκης δεν αμέλησε να εκθειάσει την αντιπρόεδρο Θεοδώρα Τζάκρη, με το πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να έχει στηρίξει πάγια τον πρώην πρόεδρό του, πριν τη διάσπαση.

Ωστόσο, προ ημερών, μία συνομιλία τους μέσω μηνυμάτων είχε διαρρεύσει, όπου ο κ. Κασσελάκης ασκούσε πίεση στην κα Τζάκρη, για φερόμενα «ανεπιθύμητα αποτελέσματα» και «διχαστικό λόγο».

Ως απάντηση, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας είπε: «Με την κα Τζάκρη έχουμε μία εξαιρετική συνεργασία, μιλάμε πολλές φορές την ημέρα. Την αγαπάω και την εκτιμώ».

Κασσελάκης: «Παλικάρι και αγωνίστρια η Τζάκρη»

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Θεωρώ ότι είναι αγωνίστρια και έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Μπορώ να σας πως ότι όπως και σε κάθε συνεργάτη που εκτιμώ, ό,τι έχω να πω το λέω, δεν προσπαθώ να λειάνω πράγματα, κάποιες φορές έχω άδικο και άλλες δίκιο.

Σχετικά με το περιεχόμενο της συνομιλίας είπε; «Είναι πραγματικό. Τώρα το πώς διέρρευσε δεν το γνωρίζω, αλλά το πώς το εργαλειοποίησαν κάτι πικραμένα πρώην μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος, για να δημιουργήσουν μία ιστορία από κάτι ανθρώπινο, που έγινε κάτω από την πίεση της δουλειάς».

Κατέληξε επίσης για την κα Τζάκρη: «Μακάρι να ήταν και άλλοι σαν αυτή. 22 χρόνια βουλευτής σε έναν χώρο ανδροκρατούμενο, η κα Τζάκρη είναι μάγκας και παλικάρι, μία γυναίκα που θαυμάζω και έχει την αμέριστη στήριξή μου».