Κατ’ ιδίαν συνάντηση Μητσοτάκη - Κεφαλογιάννη με θέμα τη ρύθμιση για την επιμέλεια των παιδιών

Κατ’ ιδίαν ολιγόλεπτη συνάντηση με την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη είχε κατά πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ολοκλήρωση του Υπουργικού Συμβουλίου και την αποχώρηση των μελών του.

Η συνάντηση εκτιμάται ότι είχε ως αντικείμενο το ζήτημα που προέκυψε από τη ρύθμιση για την επιμέλεια των παιδιών, της οποίας έκανε χρήση η κυρία Κεφαλογιάννη προκαλώντας τα πυρά της αντιπολίτευσης.

Η κα Κεφαλογιάννη αναχωρεί σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, μαζί με τον CEO της αεροπορικής εταιρείας Indigo για το Νέο Δελχί, προκειμένου να εγκαινιάσει την απευθείας αεροπορική σύνδεση της Αθήνας με την ινδική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με πηγές του περιβάλλοντός της θα παραμείνει στο Νέο Δελχί ένα 24ωρο με πυκνό πρόγραμμα επαφών και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Αθήνα.

Σημειώνεται πάντως, πως πηγές ανέφεραν ότι πρόκειται για συζήτηση όπως κάνει ο πρωθυπουργός με υπουργούς πάντα μετά το τέλος του υπουργικού, σημειώνοντας ότι συζητήσεις για θέματα όπως αυτό που απασχόλησε την επικαιρότητα για την υπουργό Τουρισμού δεν γίνονται σε αυτό το πλαίσιο.