«Καταπέλτης» Κωνσταντοπούλου για τη φωτιά στη Σαλαμίνα: «Έχουν αποδεκατίσει το πυροσβεστικό σώμα»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με σημερινή ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επέκρινε έντονα την κυβέρνηση για τις φωτιές στη Σαλαμίνα, δίνοντας έμφαση στα δύο θύματά τους.

Η κ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε: «Δύο ακόμη συνάνθρωποί μας έμειναν αβοήθητοι απέναντι στη φωτιά και έχασαν τη ζώη τους χθες, στη Σαλαμίνα.

Οι διαρκείς ανεξέλεγκτες πυρκαγιές ακόμη και μέσα στην Αττική, η καταστροφή δασών, οικισμών, αλλά και η τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών, δεν είναι ούτε τυχαία γεγονότα, ούτε ατυχήματα».

Κωνσταντοπούλου για φωτιές: «Να τελειώνουμε με τους Νέρωνες»

«Είναι το αναπόδραστο αποτέλεσμα της πολιτικής που ασκείται όλα τα τελευταία χρόνια, από την Ηλεία, στο Μάτι, στη Βόρεια Εύβοια και τη Βαρυμπόμπη, στη Ρόδο, στο Χαλάνδρι, τα Βριλήσσια, την Πεντέλη, στη Δαδιά, στο Ρέθυμνο, στο Γύθειο, στη Χαλκιδική, στις Σέρρες, στην Κέρκυρα, παντού…

Μηδενική προετοιμασία, αποψιλωμένη πολιτική προστασία, αποδεκατισμένο πυροσβεστικό σώμα, εξαθλίωση εποχικών πυροσβεστών, αναξιοκρατία και πάρτυ των κηφήνων, υποτυπώδη επίγεια μέσα, ανύπαρκτη εναέρια και από θαλάσσης στρατηγική, τυχάρπαστες κινήσεις πανικού και η μόνιμη επωδός των αποζημιώσεων, γιατί όλα αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμα και αντικαταστατά.

Πριν 3 χρόνια ο Κ. Μητσοτάκης μου είπε στη Βουλή ότι ''είμαι από άλλο πλανήτη αν νομίζω ότι μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση''.

Δεν είμαι από άλλο πλανήτη. Είμαι από αυτόν τον πλανήτη που οφείλουμε να τον προστατεύσουμε.

Είμαι από αυτήν εδώ τη χώρα, την Ελλάδα μας, που την αγαπώ και που πιστεύω ότι αξίζει ηγεσίες που να την αγαπούν και την προστατεύουν. Που θα προστατεύουν ανθρώπους, ζώα, δάση, οικοσυστήματα, οικισμούς, περιουσίες, τις μνήμες, την ταυτότητα, τα μνημεία, τον πολιτισμό, την ιστορία.

Είναι ώρα να τελειώνουμε με τους Νέρωνες της σύγχρονης Ιστορίας, που ούτε μπορούν ούτε θέλουν να προσφέρουν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής που αξίζει η κοινωνία».