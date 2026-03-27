Κατώτατος μισθός: Αύξηση με «λελογισμένες ενέργειες» εν μέσω παγκόσμιας αβεβαιότητας

Υπό το σκεπτικό ότι η παρατεταμένη πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή καθιστά την αβεβαιότητα ως μοναδική βεβαιότητα παγκοσμίως, η κυβέρνηση κινείται με το δίπτυχο «εθνική ισχύς – εσωτερική σταθερότητα» προχωρώντας στις οικονομικές της πολιτικές με «λελογισμένες ενέργειες».

Αυτή τη φιλοσοφία διαπνέει και η 6η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 40 ευρώ ώστε να ανέλθει στα 920 ευρώ. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη με αυτή την αύξηση η χώρα μας καταλαμβάνει πλέον τη 12η θέση ως προς το ύψος του βασικού μισθού ανάμεσα στα 22 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν νομοθετήσει ελάχιστη αμοιβή, βελτιώνοντας την κατάταξή της κατά δύο θέσεις.

Ισορροπία πραγματικής ενίσχυσης - δημοσιονομικών αντοχών

Κυβερνητικές πηγές τόνιζαν ότι η νέα αύξηση κατά 4,55% είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον στόχο που είχαν θέσει η κυβέρνηση της ΝΔ και ο Πρωθυπουργός από το 2023 για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού το 2027 στα 950 ευρώ.

Πρόκειται επίσης, όπως επισημαίνουν, για «βιώσιμη αύξηση» καθώς για τον προσδιορισμό της ελήφθησαν υπόψη η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, οι δυνατότητές της και η πορεία του πληθωρισμού «σε μία συγκυρία κατά την οποία δοκιμάζονται εκ νέου η παγκόσμια αγορά και εφοδιαστικές αλυσίδες, με έμμεσες συνέπειες και για τις δημοσιονομικές αντοχές όλων των κρατών».

Η χθεσινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο καταδεικνύει επίσης τη βούλησή του για την υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων μέχρι το τέλος της τετραετίας, ανεξαρτήτως εμποδίων και κρίσεων.

Το κυβερνητικό επιτελείο αναδεικνύει παράλληλα το γεγονός ότι η νέα αύξηση συνάδει με το εύρος που εισηγήθηκαν τόσο η επιστημονική επιτροπή όσο και η επιτροπή διαβούλευσης, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο «ισορροπία» μεταξύ του στόχου για «ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματος και των αντοχών της υγιούς επιχειρηματικότητας» ειδικά σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

3.780 ευρώ μεικτά το χρόνο η αθροιστική αύξηση

Οι υπολογισμοί του οικονομικού επιτελείου δείχνουν ότι η αθροιστική αύξηση των μεικτών αποδοχών ισούται με 3.780 ευρώ ανά έτος, ποσό που ισοδυναμεί με σχεδόν 6 επιπλέον βασικούς μισθούς του 2019.

Άμεσα ωφελούμενοι είναι περίπου 700.000 μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα δουν οριζόντια μεικτή αύξηση της τάξης των 40 ευρώ στις απολαβές τους, οι παλαιότεροι εργαζόμενοι που λαμβάνουν επίδομα τριετιών, αλλά και οι δικαιούχοι σημαντικών κοινωνικών επιδομάτων που συμπαρασύρονται προς τα πάνω από τον κατώτατο μισθό, όπως η τακτική επιδότηση ανεργίας, η ειδική παροχή μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας και το ειδικό βοήθημα ευάλωτων ομάδων.

Στο Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν και σε μία αναδρομή των αυξήσεων που έχουν γίνει στον κατώτατο μισθό από την πρώτη κυβερνητική θητεία του 2019. Όπως αναφέρουν, η ΝΔ παρέλαβε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ το 2019 και με τη χθεσινή έκτη αύξηση που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου, η συνολική αύξηση ανέρχεται πλέον στο 41,54%, ποσοστό υπερδιπλάσιο του σωρευτικού πληθωρισμού, ο οποίος μεταξύ 2019 και 2025 υπολογίζεται στο 19,4%.

«Με άλλα λόγια, το πραγματικό εισόδημα των χαμηλόμισθων στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 20% σε σχέση με τον πληθωρισμό εν μέσω της μεγαλύτερης πίεσης στο κόστος ζωής που έχει καταγραφεί στην ευρωζώνη και στον ανεπτυγμένο κόσμο μετά την εισαγωγή του ευρώ», υπογραμμίζουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Κλαδικές συμβάσεις, μειώσεις φόρων, ψηφιακή κάρτα εργασίας

Στην κυβέρνηση δίνουν επίσης έμφαση στο γεγονός ότι η νέα έκτη αύξηση του βασικού μισθού δεν συνιστά ένα μεμονωμένο μέτρο, αλλά εντάσσεται σε ένα «ευρύ πλαίσιο πολιτικών στήριξης» των εργαζόμενων και του εισοδήματός τους.

Μόνο τους πρώτους τρεις μήνες του έτους αφενός έχουν εφαρμοστεί οι μειώσεις φορολογικών συντελεστών για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, με πρόσθετες πρόνοιες για νέους εργαζόμενους και οικογένειες με παιδιά, αφετέρου έχει νομοθετηθεί η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, χάρη στην οποία έχουν ήδη υπογραφεί τρεις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που καλύπτουν περίπου 450.000 εργαζόμενους και προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους από τον βασικό μισθό.

Παράλληλα, η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε πέντε ακόμα κλάδους, με την περίμετρο των εργαζόμενων που προστατεύονται από δυνητικές εργοδοτικές αυθαιρεσίες να διευρύνεται στα 2,3 εκατομμύρια. Το 2025, χάρη στην ψηφιακή κάρτα, οι δηλωθείσες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 2,7 εκατομμύρια σε σύγκριση με το 2024.

Την ίδια στιγμή, η ανεργία έχει υποχωρήσει και σταθεροποιείται σε προ κρίσης επίπεδα (μετρήθηκε στο 7,7% τον Ιανουάριο), με μεγάλη βελτίωση στους επιμέρους δείκτες της ανεργίας των νέων και των γυναικών, όπου ειδικά την περίοδο της οικονομικής κρίσης η χώρα μας βρέθηκε πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό οφείλεται στη δημιουργία περισσότερων από 563.000 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα μεταξύ 2019 και 2025, με την πλήρη απασχόληση να αγγίζει πλέον το 80%.