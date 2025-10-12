Κατρίνης για μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: «Θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή η ανάθεση στο υπουργείο Άμυνας»

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας από εξωτερικές απειλές. Η διασφάλιση της τάξης στο εσωτερικό της χώρας και στο κέντρο της Αθήνας είναι δουλειά της Αστυνομίας», τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης, αρμόδιος Τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αναφορικά με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Κατρίνης υπογράμμισε ότι «οτιδήποτε άλλο ακροβατεί ανάμεσα στη θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή».

Διατύπωσε ακόμη το ερώτημα «τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι η προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα περνάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό και τι προεκτάσεις έχει;»

Ο τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημείωσε ότι και ο κ. Καμμένος, ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είχε πει, το 2015, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θα διασφαλίσουν τη σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας και δικαιολογημένα υπήρξαν έντονες αντιδράσεις.