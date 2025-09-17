Κατρίνης για προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ: «Απεχθής και ακραία επίδειξη πολιτικού αμοραλισμού»

Η προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικότερα από το ΠΑΣΟΚ στο οποίο ανήκε ο γαλάζιος πλέον βουλευτής. Ο Μιχάλης Κατρίνης εξαπέλυσε πυρά κάνοντας λόγο για «πολιτικό αμοραλισμό».

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ, δήλωσε: «Ένας άνθρωπος που διεκδικεί την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και φτάνει στο σημείο να προσχωρεί στον πολιτικό χώρο που είναι αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ, κρίνεται και κρίνεται και από τους ψηφοφόρους αλλά και συνολικά τους Έλληνες πολίτες, φορά την αξιοπιστία του. Είναι απεχθής πολιτικά σε μένα και ακραία επίδειξη πολιτικού αμοραλισμού.

Εν προκειμένω ξέρετε πολύ καλά ότι αμέσως μετά τις εκλογές του 2anako;invsh pa023, που ο κύριος Λοβέρδος ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ και δεν εξελέγη, αμέσως μετά αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ. Φρόντισε, θα έλεγα με τρόπο σταθερό από τότε, να υποστηρίζει δημόσια τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη και σήμερα υπήρξε μια φυσιολογική εξέλιξη μιας προδιαγεγραμμένης πορείας», δήλωσε μεταξύ άλλων.

❗️Σχετικά με την προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ:

👉Πρόκειται για κίνηση ακραίου πολιτικού αμοραλισμού, που απαξιώνει το πολιτικό σύστημα στα μάτια των πολιτών.

📻@skairadio με τον @ChiotisVasilis και τον Νότη Παπαδόπουλο. pic.twitter.com/nZvS1pjTpf — Μιχάλης Κατρίνης (@michaelkatrinis) September 16, 2025

Ανδρέας Λοβέρδος: Η ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ

Σε σχολιασμό της ένταξης του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ, προχώρησαν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Όπως ανέφεραν: «Ο Πρωθυπουργός που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κ. Λοβέρδο.

Το 2023 μετά τη μη εκλογή του ο κ. Λοβέρδος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, το 2024 ίδρυσε κόμμα πριν τις ευρωεκλογές με μοναδικό στόχο να στερήσει από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση και τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της.

Προφανώς, κ. Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης».