Κατρίνης: «Μαζί με τους ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής στον πόλεμο»

«Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με δήλωσή του επαίρεται και υπερτονίζει το γεγονός της κατάρριψης δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από συστοιχία ελληνικών Patriot, που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία και λειτουργεί με ελληνικό στρατιωτικό προσωπικό», αναφέρει ο Μιχάλης Κατρίνης σε δήλωση του.

«Προφανώς», τονίζει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγή, «η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται, ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο κ. πρωθυπουργός είχε αποκλείσει».

Ο κ. Κατρίνης σημειώνει πως «η πραγματικότητα είναι μία: μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής (άμεσης ή έμμεσης) της Ελλάδας στον πόλεμο, θέση που εξαρχής υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ».