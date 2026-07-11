«Καζάνι» που βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδρίαση της ΚΕ με τον Πολάκη να διεκδικεί επανένταξη

Συνεχίζεται η ένταση στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του κόμματος.

Σήμερα, Σάββατο (11/07) συνεδριάζει σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα τεταμένο.

Οι Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου και Νίκος Παππάς εμφανίζονται ως οι βασικοί διεκδικητές της ηγεσίας του κόμματος.

Ο κ. Πολάκης βρίσκεται ήδη στο ξενοδοχείο, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες του Mega, είναι αρκετές οι απουσίες από τον χώρο και θα υπάρξει και συμμετοχή μέσω και zoom για να μπορέσει να «κερδηθεί» η απαραίτητη απαρτία των 135.

Σημείωνεται πως ο Παύλος Πολάκης αποσκοπεί στην απαρτία για να μπορέσει να καταθέσει την πρότασή του για επιστροφή στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, με αναίρεση της διαγραφής του.

Εντός του κόμματος είναι ξεκάθαρο πως υπάρχει ένα διπλό κέντρο διοίκησης, οργανωτικό και καθοδηγητικό, με χαρακτηριστικό του ότι μετά την παραίτηση Φάμελλου, η αναπληρώτρια γραμματέας ακύρωσε την αίθουσα της συνεδρίασης της Κ.Ε. και έστειλε σχετικά μηνύματα ότι δεν θα πραγματοποιηθεί.

Το κλίμα στην Κουμουνδούρου είναι ιδιαίτερα βαρύ.

Η δήλωση της Ρένας Δούρου

Κατά την προσέλευσή της στον χώρο, η Ρένα Δούρου προχώρησε σε δήλωση στους συγκεντρωμένους δημοσιογράφους.

«Ρωτάτε, και ευλόγως, τι θα γίνει σήμερα. Και σας απαντώ ότι, χάρη στη συμβολή σπουδαίων συντρόφων και συντροφισσών με αγώνες δεκαετιών, έχουμε ένα καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα».

«Λυπάμαι, βέβαια, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα. Πιστεύω όμως ότι με συλλογικότητα, βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα, είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών - στους οποίους ζητάω συγγνώμη - και ψηφοφόρων. Μα πάνω απ' όλα, θα ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας κοινωνίας που χειμάζεται από την επταετία του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα» κατέληξε.