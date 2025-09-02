Κεφαλογιάννη για Δούκα: «Αντί να αναλάβει τις ευθύνες του για τα γκράφιτι κατά του Ισραήλ, κάνει προπαγάνδα»

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, και του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με αφορμή γκράφιτι που φέρουν αντισημιτικά μηνύματα και έχουν εμφανιστεί σε δημόσιους χώρους της πρωτεύουσας.

Η κ. Κεφαλογιάννη απέστειλε επιστολή στον δήμαρχο, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για την εικόνα της πόλης και ζητώντας άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου.

Στην επιστολή της, η υπουργός υπογραμμίζει ότι πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα που πλήττει τη διεθνή εικόνα της Αθήνας.

Στην επιστολή της, η υπουργός Τουρισμού ασκεί δριμεία κριτική στον κ. Δούκα, χαρακτηρίζοντας την απάντησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «απρεπή».

Τον κατηγορεί ότι αποφεύγει να τοποθετηθεί επί της ουσίας, επιλέγοντας, όπως λέει, «φθηνή προπαγάνδα» και «διαρκείς συγκρούσεις» αντί της θεσμικής ευθύνης που απαιτεί ο ρόλος του.

«Η Αθήνα δεν μπορεί να μετατραπεί σε πόλη φόβου και υβριστικών συνθημάτων», σημειώνει η κ. Κεφαλογιάννη, προσθέτοντας ότι η πρωτεύουσα οφείλει να παραμείνει ανοιχτή, ασφαλής και δημοκρατική, με σεβασμό στους επισκέπτες και τις αξίες της χώρας.

Η υπουργός καλεί τον δήμαρχο να αναλάβει τις ευθύνες του και να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος, τονίζοντας την ανάγκη συνεργασίας για την προστασία της εικόνας της πόλης.

Όλη η ανακοίνωση της υπουργού Τουρισμού για τον Χάρη Δούκα

«Καμμιά απάντηση για την Αθήνα



Η απάντηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δημάρχου Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη. Όχι μόνο για τον πρωτοφανή αντιθεσμικό τόνο και τον απρεπή τρόπο, αλλά κυρίως γιατί δεν τολμά να απαντήσει στην ουσία του ζητήματος.



Η επιστολή μας αφορούσε ένα σοβαρό θέμα, που πλήττει την εικόνα της πρωτεύουσας. Και έκλεινε με δύο ξεκάθαρες θέσεις: την ανάγκη συνεργασίας και τον κοινό στόχο μιας ασφαλούς, δημοκρατικής και φιλόξενης Αθήνας. Δυστυχώς, ο κ. Δούκας αρνήθηκε και τα δύο. Γιατί πολύ απλά φαίνεται ότι δεν τον αφορά ούτε το πρόβλημα, ούτε η λύση του.



Αντίθετα, αρκείται σε διαρκείς συγκρούσεις, μακριά από τα καθήκοντα του. Αντί να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, αποφάσισε την φτηνή προπαγάνδα, που δεν συνάδει με τη σοβαρότητα που απαιτεί ο θεσμικός του ρόλος.



Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Η Αθήνα δεν μπορεί να γίνει πόλη φόβου και υβριστικών συνθημάτων. Δεν πρέπει να ταυτιστεί με τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό και τη μισαλλοδοξία.



Οφείλει να είναι και να παραμείνει μια ανοιχτή, ασφαλής και δημοκρατική πόλη που σέβεται τους επισκέπτες της και τις αξίες της χώρας μας.



Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας.»

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

Άλλο ένα Υπουργείο συμμετέχει στο κυβερνητικό μέτωπο κατά του δήμου της Αθήνας.



Σήμερα το απόγευμα με μεγάλη καθυστέρηση το Υπουργείο Τουρισμού θυμήθηκε τα γκράφιτι και το Ισραήλ, ταυτιζόμενο πλήρως με τις απόψεις του πρέσβη του Ισραήλ.



Καλοδεχούμενες και άλλες επιθέσεις των… pic.twitter.com/ivHlKkuWsP — Haris Doukas (@h_doukas) September 1, 2025

«Άλλο ένα Υπουργείο συμμετέχει στο κυβερνητικό μέτωπο κατά του δήμου της Αθήνας. Σήμερα το απόγευμα με μεγάλη καθυστέρηση το Υπουργείο Τουρισμού θυμήθηκε τα γκράφιτι και το Ισραήλ, ταυτίστηκε με τις απόψεις του πρέσβη του Ισραήλ. Καλοδεχούμενες και άλλες επιθέσεις των Υπουργείων τώρα που «γυρίζει». ΥΓ. Στις εικόνες μπορείτε να δείτε την επιστολή του Υπουργείου Τουρισμού και τις φωτογραφίες που αποτυπώνουν τη συστηματική δουλειά που κάνει η Διεύθυνση Καθαριότητας για τον καθαρισμό των τοίχων και των μνημείων της Αθήνας.»