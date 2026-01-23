Κεφαλογιάννη για ρύθμιση επιμέλειας: «Την ψήφισα μαζί με 179 συναδέλφους - Δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της»

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη τοποθετήθηκε δημόσια μέσω Facebook μετά τον έντονο θόρυβο που προκάλεσε η απόφασή της να κάνει χρήση της πρόσφατης ρύθμισης του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τη μεταρρύθμιση ζητημάτων γονικής μέριμνας.

Η τροπολογία, που ψηφίστηκε στις 19 Δεκεμβρίου, επιτρέπει σε έναν γονέα να ζητήσει εκ νέου εξέταση της υπόθεσης όταν θεωρεί ότι έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά οι συνθήκες ζωής του παιδιού.

Στην ανάρτησή της, η υπουργός υπογράμμισε ότι η ρύθμιση είναι «σωστή και δίκαιη», καθώς δίνει σε κάθε γονέα το δικαίωμα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη όταν το συμφέρον του παιδιού το απαιτεί.

Όπως σημείωσε, η ίδια αντιμετωπίζει μια «ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα», καθώς τα τεσσάρων ετών παιδιά της αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, κάτι που –όπως λέει– επιβαρύνει την καθημερινότητά τους και διαταράσσει την ψυχική τους ισορροπία.

Η τροπολογία προβλέπει ότι τα δικαστήρια οφείλουν να εξετάζουν κατά προτεραιότητα τέτοια αιτήματα, εφόσον έχει ασκηθεί έφεση κατά της αρχικής απόφασης, και μόνο μέχρι την έκδοση της απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Η εφαρμογή της επιτρέπεται αποκλειστικά όταν κρίνεται ότι εξυπηρετεί το συμφέρον του τέκνου.

Η Κεφαλογιάννη τόνισε ότι δεν διαθέτει «λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη» λόγω της κυβερνητικής της ιδιότητας και ότι η προστασία των παιδιών της αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι οικογενειακές υποθέσεις δεν πρέπει να μετατρέπονται σε πεδίο πολιτικής εκμετάλλευσης ή πίεσης.

Με τη δημόσια τοποθέτησή της, η υπουργός επιχειρεί να κλείσει τη συζήτηση γύρω από τα κίνητρα και τη νομιμότητα της επιλογής της, επιμένοντας ότι η χρήση της ρύθμισης έγινε αποκλειστικά για την ευημερία των παιδιών της.