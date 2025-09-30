Κέλλας για ευλογιά αιγοπροβάτων: «Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown - Θα εκτιμήσουμε την απόδοση των μέτρων»

Στην ευλογιά των αιγοπροβάτων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, σημειώνοντας ότι εφαρμόζονται τα μέτρα με στόχο να αποφευχθεί το lockdown στην κτηνοτροφία.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, ο κ. Κέλλας επισήμανε ότι «πέρυσι τον Αύγουστο είχαμε το πρώτο κρούσμα, είχε προηγηθεί η πανώλη ένα μήνα πριν και καταφέραμε με τα μέτρα που πήραμε - σε συνεργασία με τους κτηνοτρόφους και τους κτηνιάτρους - να την εκριζώσουμε».

«Η ευλογιά έχει το χαρακτηριστικό ότι ο ιός ζει 6 μήνες στο περιβάλλον, εν αντιθέσει με τον ιό της πανώλης που ζει μόνο τρία 24ωρα», επισήμανε και συνέχισε λέγοντας:

«Με τα μέτρα που πήραμε καταπέραμε να μηδενίσουμε σχεδόν τα κρούσματα, στη συνέχεια ήρθε το Πάσχα και λόγω των μετακινήσεων των ζώων, ίσως και κόπωσης των κτηνοτρόφων, στη συνέχεια ακολούθησε το κούρεμα των προβάτων και κατόπιν είχαμε την περίοδο με τις αγοραπωλησίες αρσενικών ζώων για τη βελτίωση του κοπαδιού, με αποτέλεσμα να ξεφύγουν τα κρούσματα, να έχουμε μεγάλη αύξηση του αριθμού τους».

«Αυστηροποιήσαμε τα μέτρα, επιβάλαμε και υποχρεωτικούς σταθμούς απολύμανσης καθ' υπόδειξη των Περιφερειαρχών στις περιοχές από όπου διέρχονταν τα αυτοκίνητα που πήγαιναν στις εκτροφές, που μετέφεραν το γάλα ή ζωοτροφές», σημείωσε επίσης ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όπως είπε ο ίδιος, περίπου 100.000 πρόβατα έχουν χαθεί στη Θεσσαλία, ενώ «αυτό το 10ημερο του αιφνιδιασμού υλοποιούμε την εφαρμογή των μέτρων, γιατί τα μέτρα προϋπήρχαν περισσότερο ή λιγότερο, όμως δεν τηρούνταν. Είχαμε και καθυστερημένη ενημέρωση από κάποιους κτηνοτρόφους ότι είχαν κρούσματα ή και απόκρυψη.

«Πήγαιναν και έβρισκαν στην εκτροφή 40-50 νεκρά ζώα που σημαίνει ότι ο ιός γυρίζει επί δύο μήνες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κέλλας και κατέληξε: «Αυτά που βρίσκαμε τώρα είναι τα ήδη υπάρχοντα κρούσματα, οπότε θα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να εκτιμήσουμε την απόδοση των μέτρων. Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown με τις συνέπειές του και για την αγορά και για την κτηνοτροφία».