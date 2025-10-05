Κέλλας για ευλογιά προβάτων: «Ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στο lockdown - Αύριο η απόφαση»

Θερίζει η ευλογιά προβάτων σε Λάρισα, Μαγνησία, Φωκίδα, Χαλκιδική και Ξάνθη, και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι βρισκόμαστε μια ανάσα από lockdown.

Μιλώντας στην ΕΡΤ δήλωσε ότι η σέσκεψη για το αν θα εφαρμοστεί το lockdown θα γίνει αύριο (6/10).

Επιπλέον δήλωσε: «Έχουμε εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τελευταίο αυτό της “εφόδου των 10 ημερών”, όπου δημιουργήθηκαν και σταθμοί απολύμανσης υποχρεωτικά σε όλες τις περιφέρειες… Υπάρχει μια ύφεση των κρουσμάτων, όχι όμως αυτή την οποία προσδοκούμε…

Και βεβαίως μ’ αυτές τις σκέψεις ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στο lockdown, το οποίο προσπαθούμε εξ αρχής πάση θυσία να αποφύγουμε».

Ο Χρήστος Κέλλας εξήγησε ότι το πιθανό lockdown περιλαμβάνει απαγόρευση μετακινήσεων ζώων, απαγόρευση ζωοτροφών ή και γάλακτος, ωστόσο καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφευχθεί.

Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε περιθώριο χρόνου από την άποψη, ότι μετά από 20 ημέρες ξεκινάει η περίοδος γαλακτοφορίας και γεννάνε τα ζώα, οπότε το πρόβλημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γι’ αυτό και είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο», δήλωσε.

Παράλληλα, στη Μαγνησία Σε εξέλιξη βρίσκεται η έκτακτη σύσκεψη των κτηνοτρόφων.