Κεραμέως: «Κατραπακιά» σε Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας - «Δεν είναι πρόνοια, οι εργαζόμενοι το πληρώνουν»

Παραφωνία έχει επικρατήσει εντός Νέας Δημοκρατίας μετά τις προκλητικές δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, καθώς οι σφοδρές αντιδράσεις ανάγκασαν την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως να παρέμβει.

Η κ. Κεραμέως με γραπτή δήλωσή της αναφέρει ότι «το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό», όμως σπεύδει να διευκρινίσει πως τα περί δίμηνου επιδόματος ανεργίας είναι προσωπική θέση και ότι θέση της κυβέρνησης ή του υπουργείου.

Ειδικότερα, η υπουργός Εργασίας επισημαίνει τα εξής:

«Όπως τόνισε ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης, αποτελεί αυστηρά προσωπική του θέση. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης.

Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται, για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα, ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση».