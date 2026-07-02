Κεραμέως: Τέλος στις περικοπές στις συντάξεις χηρείας μετά την πάροδο τριετίας

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ανακοίνωσε στη Βουλή πως καταργείται η περικοπή στις συντάξεις χηρείας, μετά την πάροδο τριετίας, όπως προβλέπεται στον νόμο Κατρούγκαλου.

Σε ομιλία της, προανήγγειλε πως το αμέσως επόμενο διάστημα θα έρθει νομοθέτημα που θα καταργεί οριστικά την περικοπή, για όλους τους συνταξιούχους.

Επίσης, θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χηρείας, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί, μέχρι σήμερα, περικοπή.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χηρείας, όπου η σώρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα.

«Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%, δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά, και στην περίπτωση της σώρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου, θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη χηρείας το επόμενο διάστημα, δεν θα μειωθεί καθόλου, θα παραμείνει στο 70%» είπε, αναλυτικά.