Κεραμέως: Ξεκινά η πιλοτική λειτουργία του ΕΡΓΑΝΗ 2 - Τι είπε για τους συνταξιούχους

Tην έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος Εργάνη 2 ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως καθώς εμφανίστηκε στο ERTnews, ενώ επεσήμανε πως από τις 16 Φεβρουαρίου σταματά το Εργάνη 1 και μπαίνει σε πλήρη παραγωγική λειτουργία το Εργάνη 2.

Η υπουργός ξεκαθάρισε πως από σήμερα, Τρίτη (16/12) τίθεται σε λειτουργία μια εκτενής πιλοτική εφαρμογή για εξοικείωση ενώ μιλώντας για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ανέφερε: «Απαιτείται ένα αντί για 4 έγγραφα που που απαιτούνταν για πρόσληψη».

Τέσσερα «καλά νέα για τους συνταξιούχους» ανέφερε η Υπουργό Εργασίας:

Ηδη υλοποιήθηκε η μόνιμη ενίσχυση και 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχοι έχουν λάβει τα 250 ευρώ.

Στις 19 και 22 Ιανουαρίου θα λάβουν συντάξεις οι δικαιούχοι και θα διαπιστώσουν την αύξηση κατά 2, 4% που ξεπερνάει το 16% αν υπολογιστεί σωρευτικά με τις αυξήσεις των 4 ετών.

Το βασικό αίτημα κατάργησης της Προσωπικής Διαφοράς υλοποιείται. Η κατάργηση θα είναι οριστική το 2027 και ήδη έχει μειωθεί ώστε όλοι από τη σύνταξη Ιανουαρίου να δουν αύξηση.

Η νέα φορολογική μεταρρύθμιση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό ωφελεί οριζόντια την κοινωνία κι έχει μικρότερες παρακρατήσεις για συνταξιούχους.

Σχετικά με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι οι υπερωρίες το 2025 αυξήθηκαν σε 2,5 εκατομμύρια σε σχέση με το 2024 σχετικά με τη διασφάλιση της αμοιβής των εργαζομένων.

«Οι αποδοχές μάλιστα αυξήθηκαν κατά 48% και η μεγαλύτερη συμμόρφωση απέφερε υπερπλεόνασμα 800 εκατομμυρίων που επιστρέφεται στην κοινωνία», τόνισε η Νίκη Κεραμέως.

Όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας η υπουργός Εργασίας δήλωσε πως με ΚΥΑ θα ανακοινωθεί ο οδικός χάρτης των μέτρων 5ετίας που περιλαμβάνει η Κοινωνική Συμφωνία της κυβέρνησης με όλους τους κοινωνικούς εταίρους και στις αρχές του 2026 θα τεθεί στη Βουλή, ενώ τόνισε πως «υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στο ποσοστό κάλυψης με συλλογικές συμβάσεις».