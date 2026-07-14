Κικίλιας από λιμάνι στο Πειραιά: «Η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα»

Ενόψει καλοκαιριού, την στιγμή που η κίνηση στον Πειραιά, όλο και αυξάνεται, ο Βασίλης Κικίλιας βρέθηκε στο σημείο και έδωσε τη δική του συμβουλή στους ταξιδιώτες κάνοντας έκκληση για ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Ναυτιλίας, ανέφερε ότι το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους μετακίνησης προς τα ελληνικά νησιά, καθώς κάθε χρόνο από εκεί αναχωρούν για τις διακοπές τους περίπου 10.700.000 άνθρωποι.

«Βρισκόμαστε πλέον στην καρδιά του καλοκαιριού και από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κάθε χρόνο για τις διακοπές τους στα νησιά μας 10 εκατομμύρια 10.700.000 άνθρωποι», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τον ρόλο των λιμενικών στην ομαλή λειτουργία των λιμανιών.

Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, τόνισε ότι εκατοντάδες λιμενικοί βρίσκονται καθημερινά στον Πειραιά, ενώ χιλιάδες στελέχη του Λιμενικού υπηρετούν σε όλα τα λιμάνια της χώρας, με στόχο την προστασία και την εξυπηρέτηση των επιβατών.

«Η εξυπηρέτηση την οποία οι άντρες και οι γυναίκες μας κάνουν, την κάνουν με αξιοπρέπεια, με ευγένεια και με επαγγελματισμό. Για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να συνεργάζονται με τις λιμενικές αρχές και να ακολουθούν τις οδηγίες τους σε κάθε λιμάνι της χώρας.

«Θέλω να παρακαλέσω όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών μας, όπου και αν βρίσκονται, σε όποιο λιμάνι της χώρας», σημείωσε.