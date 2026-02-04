«Είναι ανείπωτη η θλίψη μας για την απώλεια 15 ανθρώπινων ζωών στη Χίο» τονίζει ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας μετά την τραγωδία της Τρίτης (03/02).
«Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές, είναι εχθροί της χώρας. Θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές - και αυτών των δύστυχων ανθρώπων και των Στελεχών του Λιμενικού Σώματος - που με αυταπάρνηση επιτελούν το πατριωτικό τους καθήκον, που είναι να φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα και να σώζουν ανθρώπινες ζωές» επεσήμανε ο υπουργός.
«Η Πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα» τόνισε ο κ. Κικίλιας.
Η έρευνα για τα αίτια, όπως δεσμεύτηκε, «θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό».
Ο υπουργός ευχαρίστησε «όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη διάσωση στη θάλασσα, αλλά και τους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διασώστες, ΕΚΑΒ, γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου».
«Η σκέψη μας είναι με τους τραυματίες μετανάστες και στελέχη του Λιμενικού Σώματος».
