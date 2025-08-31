Κικίλιας για Σαντορινιό: «Τιμή σε έναν γλυκό και ευγενικό άνθρωπο»

Το λιμάνι της Σύμης φέρει πλέον το όνομα του Νεκτάριου Σαντορινιού, μια απόφαση που είχε ως πρόθεσει να τιμηθεί ο πολιτικός και πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου με τον ΣΥΡΙΖΑ που έχασε τη ζωή του τον Φεβρουάριο του 2023 καιθ είχε προσφέρει πολύ στα νησιά του Αιγαίου.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, αναφέρθηκε στον Νεκτάριο Σαντορινιό στην τελετή μετονομασίας λέγοντας:: «Η Σύμη τίμησε χθες έναν γλυκό και ευγενικό άνθρωπο, που συνδέθηκε με τον τόπο και τη νησιωτικότητα.

Ο Νεκτάριος Σαντορινιός τίμησε το νησί του και υπηρέτησε με αφοσίωση την πολιτική. Λυπάμαι που έφυγε τόσο νωρίς» τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, από τη Σύμη, στην τελετή ονοματοδοσίας του λιμένα, που από εδώ και στο εξής θα φέρει το όνομα «Επιβατικός – Εμπορικός Λιμένας Σύμης Νεκτάριος Σαντορινιός».

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «η ονοματοδοσία του λιμανιού στο όνομά του είναι μια πράξη σεβασμού και αναγνώρισης της προσφοράς του, πέρα και πάνω από κομματικές διαφορές». Και πρόσθεσε: «Σεβόμαστε όσους δούλεψαν με πίστη και αφοσίωση για τα νησιά μας, για τους ανθρώπους τους και για τη ναυτική μας παράδοση. Αυτή είναι η δύναμη της Δημοκρατίας μας: να αναγνωρίζουμε το έργο και να τιμούμε εκείνους που πάλεψαν για τον κοινό σκοπό, ακόμη κι αν βρεθήκαμε σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους», δήλωσε.

