Κικίλιας για Σαντορινιό: «Τιμή σε έναν γλυκό και ευγενικό άνθρωπο»

Το λιμάνι της Σύμης φέρει πλέον το όνομα του Νεκτάριου Σαντορινιού, μια απόφαση που είχε ως πρόθεσει να τιμηθεί ο πολιτικός και πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου με τον ΣΥΡΙΖΑ που έχασε τη ζωή του τον Φεβρουάριο του 2023 καιθ είχε προσφέρει πολύ στα νησιά του Αιγαίου.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, αναφέρθηκε στον Νεκτάριο Σαντορινιό στην τελετή μετονομασίας λέγοντας:: «Η Σύμη τίμησε χθες έναν γλυκό και ευγενικό άνθρωπο, που συνδέθηκε με τον τόπο και τη νησιωτικότητα.
Ο Νεκτάριος Σαντορινιός τίμησε το νησί του και υπηρέτησε με αφοσίωση την πολιτική. Λυπάμαι που έφυγε τόσο νωρίς» τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, από τη Σύμη, στην τελετή ονοματοδοσίας του λιμένα, που από εδώ και στο εξής θα φέρει το όνομα «Επιβατικός – Εμπορικός Λιμένας Σύμης Νεκτάριος Σαντορινιός».
Διαβάστε επίσης: Τσίπρας για Σαντορινιό: «Και όταν θα ταξιδεύουμε στη ρότα του αγώνα, θα τον έχουμε δίπλα μας»
Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «η ονοματοδοσία του λιμανιού στο όνομά του είναι μια πράξη σεβασμού και αναγνώρισης της προσφοράς του, πέρα και πάνω από κομματικές διαφορές». Και πρόσθεσε: «Σεβόμαστε όσους δούλεψαν με πίστη και αφοσίωση για τα νησιά μας, για τους ανθρώπους τους και για τη ναυτική μας παράδοση. Αυτή είναι η δύναμη της Δημοκρατίας μας: να αναγνωρίζουμε το έργο και να τιμούμε εκείνους που πάλεψαν για τον κοινό σκοπό, ακόμη κι αν βρεθήκαμε σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους», δήλωσε.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.