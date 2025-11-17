Κικίλιας: «Η Ελλάδα διαθέτει τον ισχυρότερο στόλο LNG carriers, μπορεί να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο»

Στην Καθημερινή της Κυριακής, ο Βασίλης Κικίλιας ανέδειξε με καθαρό τρόπο το στρατηγικό βάρος της ελληνικής ναυτιλίας στο διεθνές περιβάλλον.

Μιλώντας για το LNG, το χαρακτήρισε «το καύσιμο του παρόντος και του άμεσου μέλλοντος», υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει τον ισχυρότερο στόλο LNG carriers παγκοσμίως — ένα πλεονέκτημα που, όπως τόνισε, συμβάλλει άμεσα στο να «εξελιχθεί η Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο» με προφανή οφέλη για την οικονομία και τις θέσεις εργασίας.

Για την πυρηνική τεχνολογία στη ναυτιλία, σημείωσε ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί στα επόμενα χρόνια», δείχνοντας ότι το Υπουργείο παρακολουθεί στενά κάθε διεθνή εξέλιξη. Στο κεφάλαιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κικίλιας επέλεξε να στείλει ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα, χωρίς περιστροφές.

Όπως είπε: «η Νέα Δημοκρατία λογοδοτεί στην κοινωνία, στη μεσαία τάξη και στα λαϊκά στρώματα. Από εκεί αντλεί δύναμη και όχι από καμιά διακοσαριά παραγονταραίους, ενδιάμεσους και καιροσκόπους, όπου κι αν βρίσκονται αυτοί στην Ελλάδα. Δεν χωρούν αξιακά στην παράταξή μας, αμαυρώνουν μισό αιώνα αγώνων δίπλα στην κοινωνία και στους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας.

Όταν απαλλαγούμε από αυτούς, αισθάνομαι ότι θα μας εμπιστευθούν ξανά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που στέκονται επιφυλακτικά απέναντί μας, περιμένοντας να δουν πώς θα χειριστούμε θέματα αξιοκρατίας, διαφάνειας και κοινωνίας δικαίου».