Μενού

Κικίλιας: «Πολύ καλές απολαβές και προοπτικές στη ναυτιλία» - Πότε έρχεται το νέο νομοσχέδιο

Ο Βασίλης Κικίλιας κάλεσε τους νέους να συμμετάσχουν στο ελληνικό Ναυτικό.

Reader symbol
Newsroom
Βασίλης Κικίλιας
Βασίλης Κικίλιας | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, κάλεσε σήμερα τους νέους που ανησυχούν για τη σταδιοδρομία τους να μπουν στις τάξεις του Ναυτικού, έναν τομέα που επιφυλάσσει υψηλή επαγγελματική αποκατάσταση.

Σε ανάρτηση στο Instagram ο κ. Κικίλιας αναφέρει: «Αν ψάχνετε δουλειά με πολύ καλές απολαβές και προοπτικές, η ελληνική ναυτιλία είναι η λύση. Το φθινόπωρο φέρνουμε προς ψήφιση νέο νομοσχέδιο για τη ναυτική εκπαίδευση».

Σύμφωνα με τον υπουργό στόχοι του νέου νομοσχεδίου είναι οι εξής:

  • Βελτίωση εκπαιδευτικών δομών
  • Απλούστευση διαδικασιών
  • Μείωση γραφειοκρατίας
  • Ευέλικτο και λειτουργικό πλαίσιο φοίτησης

«Στηρίζουμε τη νέα γενιά ναυτικών από την πρώτη μέρα στη Σχολή μέχρι την πρώτη μέρα στο πλοίο», σχολίασε.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ