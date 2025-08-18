Κικίλιας: «Πολύ καλές απολαβές και προοπτικές στη ναυτιλία» - Πότε έρχεται το νέο νομοσχέδιο

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, κάλεσε σήμερα τους νέους που ανησυχούν για τη σταδιοδρομία τους να μπουν στις τάξεις του Ναυτικού, έναν τομέα που επιφυλάσσει υψηλή επαγγελματική αποκατάσταση.

Σε ανάρτηση στο Instagram ο κ. Κικίλιας αναφέρει: «Αν ψάχνετε δουλειά με πολύ καλές απολαβές και προοπτικές, η ελληνική ναυτιλία είναι η λύση. Το φθινόπωρο φέρνουμε προς ψήφιση νέο νομοσχέδιο για τη ναυτική εκπαίδευση».

Σύμφωνα με τον υπουργό στόχοι του νέου νομοσχεδίου είναι οι εξής:

Βελτίωση εκπαιδευτικών δομών

Απλούστευση διαδικασιών

Μείωση γραφειοκρατίας

Ευέλικτο και λειτουργικό πλαίσιο φοίτησης

«Στηρίζουμε τη νέα γενιά ναυτικών από την πρώτη μέρα στη Σχολή μέχρι την πρώτη μέρα στο πλοίο», σχολίασε.