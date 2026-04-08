Κικίλιας: Συνομίλησε με επιβάτες και οικογένειες που αναχωρούσαν για τα νησιά ενόψει Πάσχα

Η πασχαλινή έξοδος βρίσκεται στην κορύφωσή της και ο Βασίλης Κικίλιας βρέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά στο πλαίσιο της καθιερωμένης του επίσκεψης.

Κατά την παρουσία του στους χώρους επιβίβασης, συνομίλησε με επιβάτες και οικογένειες που αναχωρούσαν για τα νησιά, αλλά και με οδηγούς φορτηγών οχημάτων που περίμεναν να επιβιβαστούν.

Οι ευχές για τις ημέρες του Πάσχα έδωσαν τον τόνο στις σύντομες συνομιλίες, μέσα σε μια εικόνα έντονης κινητικότητας στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.