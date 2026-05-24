Τι έκανε ο «Τίτι» στο Μικρολίμανο και γιατί είχε ολόκληρο οπλοστάσιο πάνω του; Τα ερωτήματα των Αρχών

Βασικά είναι τα ερωτήματα που έχουν οι Αρχές Ασφαλείας αναφορικά με τον σκληρό ποινικό «Τίτι» που έστρεψε όπλο σε βάρος αστυνομικών στο Μικρολίμανο τα ξημερώματα του Σαββάτου (23/05), κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξει πυρ ένστολος και να τον τραυματίσει.

Η αστυνομία επιχειρεί να ανακαλύψει τι έκανε ο 42χρονος στο Μικρολίμανο, αλλά και να καταλάβει γιατί είχε στην κατοχή του ολόκληρο οπλοστάσιο. Υπενθυμίζεται πως από την έρευνα βρέθηκαν τρία όπλα αλλά και έξι χειροβομβίδες.

Γίνεται προσπάθεια για να εντοπιστεί ο τόπος διαμονής του το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα όπλα είναι ήδη υπό εξέταση για να διαπιστωθεί, από τον βαλλιστικό έλεγχο, εάν έχουν «παρελθόν».

Στο σημείο του περιστατικού βρίσκονταν ακόμη ένας άνδρας και δύο γυναίκες. Οι δύο γυναίκες προσήχθησαν, ενώ ο άνδρας που ήταν μαζί του κατάφερε να διαφύγει εν μέσω της συμπλοκής και αναζητείται.

Το προφίλ του «Τίτι»

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, πρόεκυψε ότι πρόκειται για 42χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ήδη από το 1995 έχει απασχολήσει τις Αρχές για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο εν λόγω, το 2019 είχε συλληφθεί στο εξωτερικό και εξέτισε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, εντός του 2026, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ερευνητικά δεδομένα, εισήλθε παράνομα στη χώρα μας.

Σημειώνεται ότι, οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας, συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη.

Η έρευνα για το περιστατικό στο Μικρολίμανο συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε.