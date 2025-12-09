Μενού

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Επίσκεψη στο Μουσείο Ναυτιλίας - Ξενάγηση από τον Βασίλη Κικίλια

Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρέθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και πραγματοποίησε επίσκεψη στο Μουσείο Ναυτιλίας παρουσία του Βασίλη Κικίλια.

κίμπερλι-κικίλιας
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και ο Βασίλης Κικίλιας στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής | INTIME
Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκε σήμερα (9/12) στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την παρουσία του Βασίλη Κικίλια, ο οποίος μετά τη θερμή υποδοχή την ξενάγησε στο πλοίο Hellas Liberty.

Το Hellas Liberty, αρχικά γνωστό ως «SS Arthur M. Huddell», σύμφωνα με το Orange Press Agency, είναι ένα ιστορικό πλοίο τύπου Liberty που ναυπηγήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με την παράδοσή του να χρονολογείται στις 18 Δεκεμβρίου 1943.

Το πλοίο, που ονομάστηκε προς τιμήν του Αμερικανού συνδικαλιστή Άρθουρ Μ. Χάντελ, είχε πολυετή πορεία, λειτουργώντας αργότερα (από το 1956) και ως μεταφορικό καλωδίων για την AT&T.

Το 2009 δωρίστηκε στην Ελλάδα και μετατράπηκε στο πλωτό μουσείο «Hellas Liberty» το 2010. Σήμερα, πλήρως ανακαινισμένο, βρίσκεται ελλιμενισμένο στο λιμάνι του Πειραιά, αποτελώντας σύμβολο για την ιστορία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.

Tags
ΠΟΛΙΤΙΚΗ