Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Η Ελλάδα θα γίνει προμηθεύτρια ενέργειας για τη Μεσόγειο στο μέλλον»

Η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά την ομιλία της στο Οικονομικό Forum των Δελφών, στάθηκε στις στενές στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ, αλλά και το μέλλον της χώρας μας ως προμηθεύτριας ενέργειας.

Συγκεκριμένα η κα Γκιλφόιλ δήλωσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί την Ελλάδα στρατηγικό εταίρο "κλειδί", σε μία εξαιρετικά σημαντική περιοχή. Συχνά μιλά για τα ιδανικά που μοιράζονται τα δύο μεγάλα κράτη μας και για τις ανθεκτικές σχέσεις μας».

Γκιλφόιλ: «Η Ελλάδα θα γίνει προμηθεύτρια ενέργειας»

Η Αμερικανίδα πρέσβης αναφέρθηκε ακόμα στον ενδεχόμενο ρόλο της Ελλάδας ως «παίκτη» στην παγκόσμια ενεργειακή παραγωγή, ανατρέχοντας στις σημαντικές συμφωνίες για ενεργειακές διασυνδέσεις και γεωτρήσεις που έχουν συναφθεί, σημειώνοντας:

«Ένα μέλλον στο οποίο η Ελλάδα θα είναι προμηθεύτρια ενέργειας για την περιοχή, είναι πιο κοντά απ' όσο νομίζετε. Αλλά η συνεργασία των ΗΠΑ με την Ελλάδα, αποφέρει περισσότερα από ενέργεια.

Υπέγραψαν μεταξύ τους μία ρηξικέλευθη διακήρυξη ασφαλείας, επιφορτίζοντας τις χώρες μας με το έργο να διασφαλίσουν διόδους εφοδιασμού για σημαντικά μεταλλεύματα, τη στιγμή που εξερευνούμε νέους τεχνολογικούς ορίζοντες, συμπεριλαμβανομένων της τεχνητής νοημοσύνης και των κβαντικών υπολογιστών».