Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας»

Σε εορταστικό κλίμα και με διάθεση αναστοχασμού για τη χρονιά που φεύγει, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μοιράστηκε ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα μέσα από τον λογαριασμό της στο «Χ».
Με λόγια που αποπνέουν ζεστασιά και ευγνωμοσύνη, αναφέρθηκε στη σημασία των ανθρώπων που μας περιβάλλουν και στις στιγμές που μας ενώνουν.
«Καθώς μαζευόμαστε με τους αγαπημένους μας και αναπολούμε την απίστευτη χρονιά που πέρασε, στέλνω τις εγκάρδιες ευχές μου για χαρούμενες γιορτές», αναφέρει στην ανάρτησή της η Γκίλφοϊλ. Στο μήνυμά της δεν παραλείπει να υπογραμμίσει τους ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στις δύο χώρες, προσθέτοντας: «Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας».
