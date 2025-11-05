Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασε το πρωί της Τετάρτης (05/11) η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την προγραμματισμένη συνάντησή της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου συζήτησαν επί περίπου μία ώρα μείζονα θέματα διμερών σχέσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών, έκανε λόγο για «ιστορικά υψηλά, τα οποία σημαίνει ότι δεν μπορούμε βελτιώσουμε. Η Ελλάδα στέκει πυλώνας περιφερειακής σταθερότητας, σύμμαχος ΗΠΑ και κρίσιμος κρίκος στην περιφερειακή συνεργασία».

«Φυσικά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ως σταθεροποιητικές παράγοντας σε όλες περιφερειακές συγκρούσεις συμπεριλαμβανομένης και της Μέσης Ανατολής», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Γκιλφόιλ: «Προνόμιο να βρίσκομαι στη γενέτειρα της Δημοκρατίας»

«Είμαστε πολύ ευτυχείς που σας βλέπουμε και έρχεστε σε μία εποχή που οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε ιστορικά υψηλά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις βελτιώσουμε περαιτέρω», είπε ο πρωθυπουργός, μιλώντας μάλιστα για «ευρεία ατζέντα θεμάτων προς συζήτηση σχετικά με την εμβάθυνση συνεργασίας».

«Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας, ένας παραδοσιακός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και φυσικά μια χώρα ζωτικής σημασίας σε ζητήματα περιφερειακής συνεργασίας, όπως το 3+1 και φυσικά μια χώρα που διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο ως παράγων σταθερότητας σε όλες τις περιφερειακές συγκρούσεις, συμπληρωμένες και της Μέσης Ανατολής.

Μια χώρα η οποία μιλάει ισότιμα με τις ΗΠΑ σε σχέση με την ενέργεια και όλως ιδιαιτέρως για το υγροποιημένο φυσικό αέριο στην περιοχή, θα έχουμε άλλωστε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που συμπίπτει με τη δική σας άφιξη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναφέρθηκε στη Διεθνή Σύνοδο για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια, που διοργανώνεται στο Ζάππειο στις 6 και 7 Νοεμβρίου, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, και πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από τη μεριά της, η κα Γκιλφόιλ νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε πως είναι «Χαρά και προνόμιο να βρίσκομαι σε αυτή την καταπληκτική χώρα, στην γενέτειρα της Δημοκρατίας, την Αθήνα.

Θα έχω την τιμή να είμαι η εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ εδώ, όταν θα γιορτάσουμε την Επέτειο της Διακήρυξης της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας.

Έχουμε σχεδιαστεί εκπληκτικά πράγματα για την ενεργειακή σύνοδο στο Ζάππειο, ώστε η Ελλάδα να είναι ο πόλος της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε εκπροσώπους από τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, την Ουκρανία, τη Βουλγαρία και φυσικά την Κύπρο».

Όλοι είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή την ιστορική οικονομική πρόοδο του εμπορίου και της ενέργειας αλλά και για την Εθνική κυριαρχία και την ασφάλεια των συνόρων. Ανυπομονούμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα».

Η «καλημέρα» στα ελληνικά της Γκιλφόιλ

Κατά την έξοδό τους από το Μέγαρο Μαξίμου, Μητσοτάκης και Γκιλφόιλ είδαν παιδιά από δημοτικό σχολείο, τα οποία είχαν πάει στη Βουλή και στην Προεδρική Φρουρά.



Βγήκαν έξω μαζί περπατώντας και χαιρέτισαν τα παιδιά με την πρέσβη των ΗΠΑ να κάνει χειραψία με όλα τα παιδιά ενώ δεν παρέλειψε να πει καλημέρα στα ελληνικά.

Ο πρωθυπουργός της εξήγησε πως τα παιδιά βρίσκονταν σε εκπαιδευτική εκδρομή και τα ρωτούσε αν έχουν κάποια ανάγκη στο σχολείο τους