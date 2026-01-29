Kίνημα Δημοκρατίας: Αποχώρησε ο Αυλωνίτης - Αναζήτηση εκλογικής «στέγης» από βουλευτές

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Κίνημα Δημοκρατίας μετά την παραίτηση του Αλέξανδρου Αυλωνίτη, μέσω ανακοίνωσης με αιχμές και «καρφιά» για το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.

Από τη στιγμή που στις 21 Δεκεμβρίου η βουλευτής Χαλκιδικής, Κυριακή Μάλαμα, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της με βολές κατά του Κινήματος Δημοκρατίας για «συμπράξεις σε κεντροξεξιά κυβέρνηση», υπήρχαν σχέσεις μεταξύ της ίδιας και του Αλέξανδρου Αυλωνίτη.

Ο τελευταίος, είχε ήδη αρχίσει να παίρνει αποστάσεις από το Κίνημα Δημοκρατίας από την παραίτηση της Μάλαμα.

Στους διαδρόμους της Βουλής, αρκετοί λένε ότι ανεξάρτητοι βουλευτές βρίσκονται σε αναζήτηση «στέγης» για να εκλεγούν καθώς, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, το κόμμα Κασσελάκη βγάζει το πολύ 4 βουλευτές (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο) και συνεπώς βλέπουν θολό το πολιτικό τους μέλλον μέσω αυτού.

Πηγές του Κινήματος Δημοκρατίας, αναφερόμενες στην παραίτηση Αυλωνίτη, αναφέρουν ότι κανείς από το Κίνημα δεν πρόκειται να σχολιάσει αρνητικά τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη.

«Ωστόσο οι πολιτικές περιγραφές του είναι ανακριβής και αυτό θα φανεί και στις αποφάσεις του Συνεδρίου, το επόμενο Σαββατοκύριακο.»