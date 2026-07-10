Μενού

Κινητικότητα στον ΣΥΡΙΖΑ: Πολάκης και Παππάς έφτασαν στην Κουμουνδούρου - «Να δώσουμε όλοι το παρών»

Στα κεντρικά του ΣΥΡΙΖΑ επί της Κουμουνδούρου έφτασαν στις 12:00 σήμερα το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς.

Reader symbol
Newsroom
Ο Παύλος Πολάκης στην Κουμουνδούρου
Ο Παύλος Πολάκης στην Κουμουνδούρου | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Στα κεντρικά του ΣΥΡΙΖΑ επί της Κουμουνδούρου έφτασαν στις 12:00 σήμερα το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς, στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων για το κόμμα, μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Πολάκης καλούσε σήμερα να δώσουν όλοι το «παρών» στα γραφεία της Κουμουνδούρου, όπου θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία.

«Κανείς δεν θα αναβάλει την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου 11/7. Καλούνται όλα τα μέλη της ΠΓ να παραστούν στη συνεδρίαση καθώς και όσοι σύντροφοι θέλουν να έρθουν αύριο (σήμερα) στην Κουμουνδούρου, για να κατοχυρώσουμε μια άλλη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, από την απαξιωτική εικόνα του τελευταίου διαστήματος» έγραφε χαρακτηριστικά.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ