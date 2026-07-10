Κινητικότητα στον ΣΥΡΙΖΑ: Πολάκης και Παππάς έφτασαν στην Κουμουνδούρου - «Να δώσουμε όλοι το παρών»

Στα κεντρικά του ΣΥΡΙΖΑ επί της Κουμουνδούρου έφτασαν στις 12:00 σήμερα το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς, στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων για το κόμμα, μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου.
Σε ανάρτησή του, ο κ. Πολάκης καλούσε σήμερα να δώσουν όλοι το «παρών» στα γραφεία της Κουμουνδούρου, όπου θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία.
«Κανείς δεν θα αναβάλει την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου 11/7. Καλούνται όλα τα μέλη της ΠΓ να παραστούν στη συνεδρίαση καθώς και όσοι σύντροφοι θέλουν να έρθουν αύριο (σήμερα) στην Κουμουνδούρου, για να κατοχυρώσουμε μια άλλη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, από την απαξιωτική εικόνα του τελευταίου διαστήματος» έγραφε χαρακτηριστικά.
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