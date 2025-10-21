ΚΚΕ: Αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία στη ρύθμιση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Το ΚΚΕ κατέθεσε αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία στην τροπολογία που αφορά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπως ανακοίνωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Καραθανασόπουλος.

Η κίνηση αυτή ήρθε λίγο μετά την παρέμβαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος έκανε λόγο για «πολιτικό ζήτημα» στην κυβέρνηση, επισημαίνοντας την απουσία του Νίκου Δένδια από τη συζήτηση στη Βουλή.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Νότης Μηταράκης απάντησε πως, αν ο κ. Φάμελλος θεωρεί ότι υπάρχει ρήγμα στην κυβέρνηση, τότε η ονομαστική ψηφοφορία θα αποδείξει ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στηρίζει ενιαία τη ρύθμιση.