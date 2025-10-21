Μενού

ΚΚΕ: Αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία στη ρύθμιση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Το ΚΚΕ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία για την τροπολογία σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Το ΚΚΕ κατέθεσε αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία στην τροπολογία που αφορά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπως ανακοίνωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Καραθανασόπουλος.

Η κίνηση αυτή ήρθε λίγο μετά την παρέμβαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος έκανε λόγο για «πολιτικό ζήτημα» στην κυβέρνηση, επισημαίνοντας την απουσία του Νίκου Δένδια από τη συζήτηση στη Βουλή.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Νότης Μηταράκης απάντησε πως, αν ο κ. Φάμελλος θεωρεί ότι υπάρχει ρήγμα στην κυβέρνηση, τότε η ονομαστική ψηφοφορία θα αποδείξει ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στηρίζει ενιαία τη ρύθμιση.

