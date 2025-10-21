ΚΚΕ: Αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία στη ρύθμιση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Το ΚΚΕ κατέθεσε αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία στην τροπολογία που αφορά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπως ανακοίνωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Καραθανασόπουλος.
Η κίνηση αυτή ήρθε λίγο μετά την παρέμβαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος έκανε λόγο για «πολιτικό ζήτημα» στην κυβέρνηση, επισημαίνοντας την απουσία του Νίκου Δένδια από τη συζήτηση στη Βουλή.
Στη συνέχεια, ο υπουργός Νότης Μηταράκης απάντησε πως, αν ο κ. Φάμελλος θεωρεί ότι υπάρχει ρήγμα στην κυβέρνηση, τότε η ονομαστική ψηφοφορία θα αποδείξει ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στηρίζει ενιαία τη ρύθμιση.
- «Γι' αυτό τα παιδιά των σταρ γίνονται τρανς» - Γρήγορα ένα χρυσό βατόμουρο στη γυναίκα του Σιλβέστερ Σταλόνε
- Σπάνιο καρέ: Ο Θανάσης Βέγγος σε παράσταση στη Μακρόνησο - Έκανε τους εξόριστους να γελούν
- «Το σύστημα μπάζει αέρα από παντού!»: Το «καρφί» της πρώην του Μπισμπίκη για το περιπολικό που μετέφερε τη Βανδή
- Η Ανθή Βούλγαρη στρίμωξε για τα καλά τον Παύλο Μαρινάκη: «Τα παιδιά δολοφονήθηκαν, σας πέφτει βαρύ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.