«Κόφτης» στο Κοινοβούλιο: Τι ισχύει στις χώρες της Ευρώπης;

Η πρόσφατη επιβολή του «κόφτη» στις ομιλίες των στελεχών του κοινοβουλίου δημιουργεί νέα δεδομένα. Το κατά πόσο θα παραμείνει ως έχει ή θα μεταβληθεί και θα γίνει πιο ελαστικό ως πλαίσιο μένει να το δούμε στην πορεία. Δεν είναι απόλυτα βέβαιο αν οι μακρόσυρτες ομιλίες είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη λειτουργία της Βουλής αυτή την στιγμή, αλλά ενδεχομένως να είναι μια σοβαρή αρχή.

Τι ισχύει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες πάντως με τον χρόνο που έχουν οι βουλευτές να διαχειριστούν; Υπάρχει ανάλογη αυστηρότητα στην συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του διαλόγου;

Ηνωμένο Βασίλειο

AP

Το βρετανικό κοινοβούλιο θεωρείται ιστορικά η «μήτρα» που γέννησε τον κοινοβουλευτισμό. Η λειτουργία του βασίζεται σε σειρά γραπτών και άγραφων κανόνων, εθίμων και συνηθειών που διαμορφώθηκαν μέσα στη μακραίωνη και πολυποίκιλη ιστορία του. Είναι η κινητήριος δύναμη του πολιτικού συστήματος της Μεγάλης Βρετανίας.

Ο χρόνος ομιλίας των βουλευτών δεν είναι κάτι δεδομένο. Εξαρτάται και ορίζεται από την περίσταση και από τον Πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων (Speaker of the House). Σε περίπτωση που η συνεδρίαση έχει πολλούς ομιλητές ή αφορά ένα σημαντικό ζήτημα, ο Πρόεδρος δηλώνει σε όσους βρίσκονται στην αίθουσα πως οι ομιλίες τους θα πρέπει να είναι αρκετά σύντομες.

Η συντομότερη ομιλία βουλευτή που έχει καταγραφεί ήταν περίπου τρία λεπτά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πολλοί ομιλητές ή το θέμα προς συζήτηση δεν είναι σημαντικό, το σύνηθες είναι ο χρόνος να φτάνει τα 15 με 20 λεπτά. Εθιμικά, ο ομιλών οφείλει να σεβαστεί και τους υπόλοιπους που θέλουν να μιλήσουν και να περιορίσει τα λεγόμενά του.

Σε περίπτωση που δεν το κάνει, ο Πρόεδρος θα επέμβει και θα τον διακόψει. Για την ιστορία να πούμε κάπου εδώ, πως ο Πρόεδρος δεν μπαίνει σε διάλογο αν ο βουλευτής διαφωνεί με την απόφασή του. Αυτό που λέει γίνεται και τέλος. Αν ο βουλευτής δεν το δεχτεί και συνεχίζει να παραβιάζει τους άτυπους κανόνες, αποβάλλεται από την αίθουσα χωρίς πολλά πολλά. Αν συνεχίσει να δείχνει ασέβεια εις βάρος της έδρας, τότε ο Πρόεδρος έχει την δυνατότητα να τον αποβάλλει και από το κτίριο της Βουλής για το υπόλοιπο της μέρας. Ο «κόφτης» εδώ βασίζεται στον σεβασμό και τον αυτοπεριορισμό.

Γερμανία

Η αίθουσα της Bundestag | Shutterstock

Στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας (Bundestag) τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όταν υπάρχει ένα σοβαρό θέμα στην ατζέντα, μια Επιτροπή Σοφών (που μοιάζει με την δική μας Διάσκεψη των Προέδρων) αποφασίζει για τον χρόνο διάρκειας που θα έχει η συζήτηση στην Βουλή. Στη συνέχεια, αφού υπάρξει συμφωνία, ο χρόνος δίνεται σε κάθε κοινοβουλευτική ομάδα ανάλογα με το μέγεθος της.

Η ομάδα εν τέλει αποφασίζει ποιοι θα είναι οι ομιλητές της. Σύμφωνα με τον κανονισμό, ένα επιλεγμένο μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, εφόσον το θέλει, έχει τη δυνατότητα να μιλήσει για μέχρι 45 λεπτά. Εάν ένα μέλος της κυβέρνησης ξεπεράσει τον χρόνο των 20 λεπτών που του έχει δοθεί για το θέμα προς συζήτηση, η αντιπολίτευση έχει την δυνατότητα να απαντήσει χρησιμοποιώντας τον ίδιο χρόνο ακριβώς.

Εάν τώρα ένα μέλος του Κοινοβουλίου ξεπεράσει τον χρόνο, ο Πρόεδρος του κάνει μέχρι τρεις προειδοποιήσεις ενώ τον καλεί να σεβαστεί την αξιοπρέπεια του χώρου και αν δεν υπακούσει, του κλείνει το μικρόφωνο. Τέλος, ο κανονισμός αναφέρει πως είναι στην ευχέρεια του Προέδρου να επιβάλει πρόστιμο έως 1000 ευρώ σε βουλευτή που δεν θα υπακούσει. Αν ίσχυε αυτό στην δική μας περίπτωση, μόνο τα χρωστούμενα της Ζωής Κωνσταντοπούλου θα κάλυπταν το δημόσιο χρέος που τόσο θέλει να διαγράψει…

Γαλλία

AP

Στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση δεν υπάρχουν σοβαρές διαφορές σε σχέση με το γερμανικό σύστημα. Κι εδώ, η κάθε κοινοβουλευτική ομάδα έχει έναν ορισμένο χρόνο να διαχειριστεί ο οποίος έχει αποφασιστεί από την Διάσκεψη των Προέδρων. Ο χρόνος εξαρτάται κι εδώ από το πόσο σημαντικό θεωρείται ένα ζήτημα. Στην συνέχεια, οι αντίστοιχοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αποφασίζουν ποιος θα μιλήσει και για πόσο χρόνο.

Εδώ υπάρχει η πίεση γιατί εάν ένας βουλευτής ξεφύγει χρονικά, τα λεπτά αφαιρούνται από τους επόμενους ομιλητές της ίδιας κοινοβουλευτικής ομάδας. Τα μέλη της κυβέρνησης έχουν περισσότερη ελευθερία στον χρόνο ομιλίας. Αν τώρα ένας βουλευτής δεν τηρήσει τον χρόνο του, προειδοποιείται από τον Πρόεδρο νωρίτερα πως ο χρόνος του τελειώνει. Ένα μικρό φωτάκι αναβοσβήνει για να τον προειδοποιήσει ότι η ομιλία του πρέπει να ολοκληρωθεί.

Σε περίπτωση που δεν υπακούσει, σύμφωνα με τον κανονισμό, η ομιλία του μπορεί να διαγραφεί από τα πρακτικά. Σε περίπτωση που συνεχίσει να «παρανομεί», ο Πρόεδρος μπορεί να του επιβάλλει μείωση μισθού και για σοβαρότερα παραμπτώματα, οι υπόλοιποι βουλευτές μπορούν να ψηφίσουν για την αποβολή του για ορισμένες μέρες.