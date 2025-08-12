Κοινή τοποθέτηση έκαναν οι ΥΠΕΞ των 27 χωρών μελών της ΕΕ σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.

Όπως αναφέρεται «η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει φτάσει σε ασύλληπτα επίπεδα. Ο λιμός εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Απαιτείται άμεση δράση για να σταματήσει και να αντιστραφεί η εξάπλωση της πείνας. Ο ανθρωπιστικός χώρος πρέπει να προστατευθεί και η βοήθεια δεν πρέπει ποτέ να πολιτικοποιείται.

Ωστόσο, οι νέες περιοριστικές απαιτήσεις εγγραφής θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχιση της παρουσίας διεθνών ΜΚΟ στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, γεγονός που θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Καλούμε την κυβέρνηση του Ισραήλ:

Να εγκρίνει άμεσα την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας από όλες τις διεθνείς ΜΚΟ.

Να άρει τα εμπόδια που αποτρέπουν κρίσιμους ανθρωπιστικούς φορείς από το να επιχειρούν στην περιοχή.

Να λάβει άμεσα, μόνιμα και απτά μέτρα για τη διασφάλιση ασφαλούς και μαζικής πρόσβασης για τον ΟΗΕ, τις διεθνείς ΜΚΟ και όλους τους ανθρωπιστικούς εταίρους.

Όλα τα σημεία διέλευσης και διαδρομές πρέπει να αξιοποιηθούν ώστε να εισρεύσει απρόσκοπτα ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα – περιλαμβανομένων τροφίμων, διατροφικών προμηθειών, καταφυγίων, καυσίμων, καθαρού νερού, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού.

Η χρήση φονικής βίας σε σημεία διανομής είναι απαράδεκτη. Οι άμαχοι, οι εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα και οι υγειονομικοί πρέπει να προστατευτούν.

Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Αίγυπτο για τις προσπάθειές τους στην προώθηση της εκεχειρίας και της ειρήνης. Χρειαζόμαστε μια βιώσιμη εκεχειρία που να τερματίσει τον πόλεμο, να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων και να επιτρέψει την ανεμπόδιστη είσοδο βοήθειας στη Γάζα μέσω ξηράς».