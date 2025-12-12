Κόλαφος η εισαγγελέας για τη Χρυσή Αυγή: «Είναι εγκληματική οργάνωση, με εκλογές για βιτρίνα»

Την εισαγγελική της πρόταση για την ενοχή ή μη των κατηγορουμένων στη δίκη για τη Χρυσή Αυγή παρουσίασε η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Κυριακή Στεφανάτου.

Στην έναρξη της τοποθέτησής της υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέτασε, η Χρυσή Αυγή λειτούργησε ως εγκληματική οργάνωση, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή της στις εκλογές αποτέλεσε «βιτρίνα» για τη δράση της.

Η εισαγγελέας έκανε αναδρομή στη δημιουργία της οργάνωσης από τον νεοναζιστή Νίκο Μιχαλολιάκο τη δεκαετία του 1980 και στην εξέλιξή της σε πολιτικό σχηματισμό.

Οι γονείς του Παύλου Φύσσα, Μάγδα και Παναγιώτης στη δίκη | Eurokinissi

Χρυσή Αυγή: Γκρεμίστηκε το αφήγημα για απλό «κόμμα»

Ανέφερε ότι η οργάνωση υιοθέτησε στοιχεία και σύμβολα που παραπέμπουν στον ναζισμό, σημειώνοντας ότι μάρτυρας είχε καταθέσει πως ακόμη και η επιλογή του ονόματος έγινε με σχετική έμπνευση.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, τα κίνητρα των κατηγορουμένων συνδέονται με την ιδεολογική βάση της οργάνωσης.

Αναφορά έγινε και σε ομιλία του Νίκου Μιχαλολιάκου, όπως αυτή εντοπίστηκε σε ηλεκτρονικό αρχείο, όπου ο ίδιος υποστήριζε ότι η Χρυσή Αυγή «δεν είναι κόμμα».

Η εισαγγελέας υποστήριξε ότι η οργάνωση λειτούργησε ως κόμμα μόνο τυπικά από το 1982, ενώ εντόπισε την έναρξη της οργανωμένης δράσης της στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Κατά την ανάπτυξη της πρότασής της, η κ. Στεφανάτου αναφέρθηκε και στη μαρτυρία του Ιωάννη Περδικάρη, συνιδρυτή και στενού συνεργάτη του Μιχαλολιάκου.

Ο Περδικάρης περιέγραψε τη στελέχωση της οργάνωσης και τον τρόπο λειτουργίας της, σημειώνοντας ότι πολλά μέλη της αναζητούσαν μία μορφή υποστήριξης ή ένταξης.

Υποστήριξε επίσης ότι η Χρυσή Αυγή αποτελεί «συμμορία» και όχι εγκληματική οργάνωση, θέση που κατά την εισαγγελέα είχε ως στόχο να ενισχύσει την υπεράσπιση του Μιχαλολιάκου.

Η εισαγγελέας, σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη μαρτυρία, επεσήμανε ότι η οργάνωση διέθετε δομή και λειτουργία που, σύμφωνα με την ίδια, υπερέβαινε τα χαρακτηριστικά μιας άτυπης ομάδας.

Στο πλαίσιο αυτό παρέθεσε και δηλώσεις του Μιχαλολιάκου, όπως το ότι η Χρυσή Αυγή «δεν είναι αγέλη ατάκτων, αλλά στρατός», επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση αντικατοπτρίζει τον τρόπο λειτουργίας της.