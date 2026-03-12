Μενού

Κωνσταντινόπουλος για διαγραφή: «Τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας»

«Ο Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί» είπε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος για τη διαγραφή του.

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας» δήλωσε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος για την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να τον διαγράψει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Με «σκληρή γλώσσα» ο αντιπρόεδρος της Βουλής επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη τονίζοντας πως «μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί».

Αναλυτικά η δήλωση του Ο. Κωνσταντινόπουλου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ