Κωνσταντινόπουλος για διαγραφή: «Τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας»

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας» δήλωσε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος για την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να τον διαγράψει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
Με «σκληρή γλώσσα» ο αντιπρόεδρος της Βουλής επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη τονίζοντας πως «μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί».
Αναλυτικά η δήλωση του Ο. Κωνσταντινόπουλου
«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί».
