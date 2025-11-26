Κωνσταντοπούλου εξετάζει Σεμερτζίδου: «Πουλούσα βότανα στο Ζάππειο - Από αυτά βγάλατε τις Porsche;»

Σε έναν άκρως ανταγωνιστικό «Μαραθώνιο» ερωταπαντήσεων ενεπλάκη η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, για τις επιδοτήσεις που είχε λάβει η ίδια και ο σύζυγός της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ξεκινώντας την εξέταση της κας Σεμερτζίδου στην Εξεταστική, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ξεκίνησε σχολιάζοντας: «Ήταν προκλητικός ο τρόπος με τον οποίο ζητήσατε και τα ρέστα που δεν σας αφήνουν να οδηγήσετε όποιο αυτοκίνητο θέλετε.
Εγώ θα σας ρωτήσω, την ώρα που έχει στενάξει ο αγροτικός κόσμος και δεν παίρνει αποζημιώσεις ακόμα και για καταστροφές, εσείς κολυμπούσατε στο χρήμα και στα λούσα, και ζητάτε τα ρέστα ως μέλος της ΝΔ;».
«Πουλούσα βότανα - Από εκεί βγήκαν οι Ferrari;»
Ακολούθησε ένας άκρως τεταμένος διάλογος με υπονοούμενα και σκωπτική γλώσσα που κλιμακώθηκε σε ευθύβολες κατηγορίες:
- Κωνσταντοπούλου: Κα Σεμερτζίδου θα σας ρωτήσω σχετικά με φωτογραφίες σας που έχουν δημοσιευτεί. Έχουμε μία με τον πρωθυπουργό. Από ποια περίσταση είναι;
- Σεμερτζίδου: Δεν θυμάμαι σε ποια εκδήλωση είναι. Αν γνωρίζετε εσείς πείτε μου
- Κωνσταντοπούλου: Εσείς τα έχτε αναρτήσει, περιχαρής και εσείς και ο Μητσοτάκης
- Σεμερτζίδου: Το κακό πού είναι σε αυτό;
- Κωνσταντοπούλου: Ρωτώ από ποια εκδήλωση είναι
- Σεμερτζίδου: Δεν μπορώ να θυμηθώ, αν δω τις δημοσιεύσεις μου ίσως...
- Κωνσταντοπούλου: Τον πρωθυπουργό πώς τον γνωρίσατε; Πόσες φορές τον έχετε δει;
- Σεμερτζίδου: Σε εκδηλώσεις του κόμματος, πρώτη φορά δεν μπορώ να θυμηθώ. Έχουμε μιλήσει.
- Κωνσταντοπούλου: Την κα Μπακογιάννη την γνωρίσατε μόνο σε εκδηλώσεις;
- Σεμερτζίδου: Μέσω του κόμματος
- Κωνσταντοπούλου: Ποια είναι η σχέση σας με τον πρωθυπουργό και την κα Μπακογιάννη;
- Σεμερτζίδου: Καμία σχέση
- Κωνσταντοπούλου: Αυτή η φωτογραφία σας από πού έχει ληφθεί;
- Σεμερτζίδου: Έξω από το Ζάππειο Μέγαρο
- Κωνσταντοπούλου: Έχετε πάει πολλές φορές στο Ζάππειο;
- Σεμερτζίδου: Ναι και στις εκδηλώσεις των παραγωγών. Πουλούσα τα βότανά μου
- Κωνσταντοπούλου: Ερχόταν και η Μπακογιάννη όταν πουλάτε τα βότανά σας
- Σεμερτζίδου: Από όλα τα κόμματα έρχονταν
- Κωνσταντοπούλου: Όχι από την Πλεύση Ελευθερίας
- Σεμερτζίδου: Δεν στηρίζετε τους αγρότες;
- Κωνσταντοπούλου: Τους στηρίζουμε πάρα πολύ, τους πραγματικούς, όχι τους μαϊμού
- Σεμερτζίδου: Με κατηγορείτε;
- Κωνσταντοπούλου: Φυσικά σας κατηγορούμε κυρία μου
- Σεμερτζίδου: Θα ανακαλέσετε. Είμαι αγρότισσα και παραγωγός
- Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε βέβαια. Σας κατηγορώ ότι έχετε καταχραστεί δημόσιο χρήμα
- Σεμερτζίδου: Έχετε αποδείξεις;
- Κωνσταντοπούλου: Να μου κάνετε μήνυση κα Σεμερτζίδου. Είστε θρασύτατη
- Σεμερτζίδου: Δεν σας κατηγόρησα εγώ
- Κωνσταντοπούλου: Σαφώς και όχι, δεν είστε σε θέση. Σας ξαναρωτώ, από την αγροτική σας δραστηριότητα βγάλατε 20 οχήματα Porsche και Ferrari; Από τα βότανα;
