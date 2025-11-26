Κωνσταντοπούλου εξετάζει Σεμερτζίδου: «Πουλούσα βότανα στο Ζάππειο - Από αυτά βγάλατε τις Porsche;»

Σε έναν άκρως ανταγωνιστικό «Μαραθώνιο» ερωταπαντήσεων ενεπλάκη η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, για τις επιδοτήσεις που είχε λάβει η ίδια και ο σύζυγός της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ξεκινώντας την εξέταση της κας Σεμερτζίδου στην Εξεταστική, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ξεκίνησε σχολιάζοντας: «Ήταν προκλητικός ο τρόπος με τον οποίο ζητήσατε και τα ρέστα που δεν σας αφήνουν να οδηγήσετε όποιο αυτοκίνητο θέλετε.

Εγώ θα σας ρωτήσω, την ώρα που έχει στενάξει ο αγροτικός κόσμος και δεν παίρνει αποζημιώσεις ακόμα και για καταστροφές, εσείς κολυμπούσατε στο χρήμα και στα λούσα, και ζητάτε τα ρέστα ως μέλος της ΝΔ;».

«Πουλούσα βότανα - Από εκεί βγήκαν οι Ferrari;»

Ακολούθησε ένας άκρως τεταμένος διάλογος με υπονοούμενα και σκωπτική γλώσσα που κλιμακώθηκε σε ευθύβολες κατηγορίες:

Κωνσταντοπούλου : Κα Σεμερτζίδου θα σας ρωτήσω σχετικά με φωτογραφίες σας που έχουν δημοσιευτεί. Έχουμε μία με τον πρωθυπουργό. Από ποια περίσταση είναι;

Κωνσταντοπούλου : Κα Σεμερτζίδου θα σας ρωτήσω σχετικά με φωτογραφίες σας που έχουν δημοσιευτεί. Έχουμε μία με τον πρωθυπουργό. Από ποια περίσταση είναι;

Σεμερτζίδου : Δεν θυμάμαι σε ποια εκδήλωση είναι. Αν γνωρίζετε εσείς πείτε μου

Κωνσταντοπούλου : Εσείς τα έχτε αναρτήσει, περιχαρής και εσείς και ο Μητσοτάκης

Σεμερτζίδου : Το κακό πού είναι σε αυτό;

Κωνσταντοπούλου : Ρωτώ από ποια εκδήλωση είναι

Σεμερτζίδου : Δεν μπορώ να θυμηθώ, αν δω τις δημοσιεύσεις μου ίσως...

Κωνσταντοπούλου : Τον πρωθυπουργό πώς τον γνωρίσατε; Πόσες φορές τον έχετε δει;

Σεμερτζίδου : Σε εκδηλώσεις του κόμματος, πρώτη φορά δεν μπορώ να θυμηθώ. Έχουμε μιλήσει.

Κωνσταντοπούλου : Την κα Μπακογιάννη την γνωρίσατε μόνο σε εκδηλώσεις;

Σεμερτζίδου : Μέσω του κόμματος

Κωνσταντοπούλου : Ποια είναι η σχέση σας με τον πρωθυπουργό και την κα Μπακογιάννη;

Σεμερτζίδου : Καμία σχέση

Κωνσταντοπούλου : Αυτή η φωτογραφία σας από πού έχει ληφθεί;

Σεμερτζίδου : Έξω από το Ζάππειο Μέγαρο

Κωνσταντοπούλου : Έχετε πάει πολλές φορές στο Ζάππειο;

Σεμερτζίδου : Ναι και στις εκδηλώσεις των παραγωγών. Πουλούσα τα βότανά μου

Κωνσταντοπούλου : Ερχόταν και η Μπακογιάννη όταν πουλάτε τα βότανά σας

Σεμερτζίδου : Από όλα τα κόμματα έρχονταν

Κωνσταντοπούλου : Όχι από την Πλεύση Ελευθερίας

Σεμερτζίδου : Δεν στηρίζετε τους αγρότες;

Κωνσταντοπούλου : Τους στηρίζουμε πάρα πολύ, τους πραγματικούς, όχι τους μαϊμού

Σεμερτζίδου : Με κατηγορείτε;

Κωνσταντοπούλου : Φυσικά σας κατηγορούμε κυρία μου

Σεμερτζίδου : Θα ανακαλέσετε. Είμαι αγρότισσα και παραγωγός

Κωνσταντοπούλου : Αστειεύεστε βέβαια. Σας κατηγορώ ότι έχετε καταχραστεί δημόσιο χρήμα

Σεμερτζίδου : Έχετε αποδείξεις;

Κωνσταντοπούλου : Να μου κάνετε μήνυση κα Σεμερτζίδου. Είστε θρασύτατη

Σεμερτζίδου : Δεν σας κατηγόρησα εγώ

: Δεν σας κατηγόρησα εγώ Κωνσταντοπούλου: Σαφώς και όχι, δεν είστε σε θέση. Σας ξαναρωτώ, από την αγροτική σας δραστηριότητα βγάλατε 20 οχήματα Porsche και Ferrari; Από τα βότανα;

