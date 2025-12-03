Κωνσταντοπούλου για βιβλίο Τσίπρα: «Ήταν μια προσπάθεια για να μαζέψει χρήματα - Ήθελα μόνο να δω τι λέει για το Μάτι»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μεταξύ άλλων κλήθηκε να σχολιάσει το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη».

Μάλιστα, έθιξε κυρίως την υπόθεση με τη φωτιά στο Μάτι λέγοντας ότι θα έπρεπε: «γονυπετής να ζητάει συγγνώμη».

Πιο συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μιλώντας στον ANT1, δήλωσε: «Το διάβαση (την Ιθάκη) γιατί είχα πολύ μεγάλο ερωτηματικό να δω, όχι για τα όσα έγιναν το ’15, εκεί ξέρω πως πρόδωσε, αλλά το τι έχει γράψει για το Μάτι, γιατί ήμουν η πρώτη τότε που μαζί με τον Διαμαντή Καραναστάση, κάναμε δήλωση για κακούργημα», δήλωσε μεταξύ άλλων

Σημείωσε πως όσα αναφέρονται για την τραγωδία είναι «εξοργιστικά». «Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε γονυπετής να ζητάει συγγνώμη, όχι μόνο γιατί άφησε αφύλακτο τον κόσμο, χωρίς πολιτική προστασία αλλά έστησε αυτή την καλοπαιγμένη παράσταση μπροστά στις κάμερες, που παρίστανε πως δεν ξέρει τίποτα, ενώ είχαν καεί τότε, και το γνώριζαν οι αρχές, 60-70 άνθρωποι.

Τελικά, έχουμε 104 νεκρούς και κάποιοι την ώρα που ο Τσίπρας ήταν μπροστά στις κάμερες και έκανε τον ανήξερο, βρίσκονταν στη θάλασσα και δεν πήγαιναν σωστικά μέσα να τους περισυλλέξουν, για να μην περισυλλέξουν και νεκρούς και καταγράφουν».

Επίσης σχολίασε πως: «Ο λαός εξαπατήθηκε οικτρά και δική μου δέσμευση είναι να μην ξαναεξαπατηθεί. Δεν μπορούμε να αφήσουνε ξανά τον κόσμο στα νύχια απατεώνων. Ο Τσίπρας υπήρξε ένα πολιτικός απατεώνας, δεν μπορεί ο κόσμος να είναι εγκαταλελειμμένος».

Για το βιβλίο του κ. Τσίπρα ανέφερε παράλληλα πως «είναι μια άπελπις προσπάθεια αυτή τώρα να μαζέψει χρήματα».