Κωνσταντοπούλου για δημοσκοπήσεις: «Σιγά που είναι δεύτερος ο αθεόφοβος Τσίπρας»

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στο One Channel και τον δημοσιογράφο Τάκη Χατζή. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αποκάλυψε έναν διάλογο που, όπως είπε, είχε με τον πρώην πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου τον Μάρτιο του 2015 για τις υποκλοπές.

«Ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου, τον Μάρτιο του 2015, και άρχισε να ξεφυλλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι 'θέλουμε να φάμε έναν συριζαίο'. Όταν είδα έναν Τσίπρα στο γραφείο να ξεφυλλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι προσπάθησε να με φοβίσει. Ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος και αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει» είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για τον διάλογο που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα.

Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε, μάλιστα, ότι ανάμεσα στους υπογράφοντες της ιδρυτικής διακήρυξης της ΕΛΑΣ είναι ο Φώτης Παπαγεωργίου, πρώην διοικητής της αντιτρομοκρατικής και διατελέσας υποδιοικητής της ΕΥΠ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αμφισβήτησε και τις μετρήσεις που δείχνουν δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα... «Σιγά που είναι δεύτερος» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι ο «αθεόφοβος» Τσίπρας υπόσχεται τώρα να τα βάλει με τα funds τα οποία ο ίδιος έφερε ως πρωθυπουργός.



«Είμαι εδώ για να θυμίζω στον κόσμο τι έχει κάνει ο Τσίπρας» είπε επίσης στη συνέντευξή της τονίζοντας ότι για την ίδια είναι εξίσου αλγεινή η πορεία του Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργού αλλά και η μετέπειτα πορεία του που έβαλε στόχο να διαλύσει την αντιπολίτευση.