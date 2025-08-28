Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολίασε σήμερα σειρά ζητημάτων σχετικά με τη διαγωγή της στη Βουλή, τις φερόμενες σκοπιμότητες ενός κόμματος Τσίπρα, και το ενδεχόμενο εκλογών.

Σχετικά με τον κανονισμό της Βουλής, και τις κατηγορίες κυβερνητικών στελεχών ότι τον παραβιάζει, απάντησε: «Η κοινοβουλευτική διαδικασία αυτή τη στιγμή πάσχει, τη βλέπετε άδεια τη Βουλή διαρκώς.

Άρα όταν έρθει η ώρα να συζητήσουμε για τον κανονισμό, θα πρέπει να πούμε γιατί τα νομοσχέδια δεν προγραμματίζονται σωστά, πώς μπορεί ένας βουλευτής να μιλήσει για 270 άρθρα σε 7 λεπτά».

Κωνσταντοπούλου: «Έκανε ζωάρα ο Τσίπρας»

Σχετικά με μελλοντική σύνθεση της Βουλής, ειδικά με αφορμή τον ενδεχόμενο σχηματισμό νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, είχε να πει: «. Το κόμμα του θα λέγεται "Το Λαγούμι". Ο Τσίπρας είναι δύο χρόνια βουλευτής εν ενεργεία, δεν έχει πατήσει στη Βουλή, δεν έχει κάνει μισή ομιλία».

«Απλά εισπράττοντας μία αποζημίωση που δεν αντιστοιχεί σε τίποτε, γιατί δεν οφείλουν οι πολίτες να τον πληρώνουν, κάνει ζωάρα. Και φαίνεται δεν του κάνουν τα χρήματα αυτά.

Γιατί όταν ενεργός βουλευτής λέει ότι του λείπει η ενεργός πολιτική, λέει στην πραγματικότητα ότι του λείπουν τα φράγκα που είχε στην εξουσία».

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν πάνε ούτε τουαλέτα χωρίς την άδεια του Μητσοτάκη»

Σχετικά πάλι με την πρόταση Προανακριτικής για τους φερόμενα σχετιζόμενους με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές της ΝΔ, Βορίδη και Αυγενάκη, η κα Κωνσταντοπούλου είπε:

«Σαφώς πρέπει και μπορεί να ξανακατατεθεί πρόταση για προανακριτική, ήταν παντελώς άκυρη η διαδικασία. Η ολομέλεια ήταν γεμάτη από την Αντιπολίτευση, και άδεια από την πλευρά της κυβέρνησης.

Μία κυβέρνηση φυγόμαχη. Δεν έχουμε δει όλη την εικόνα, αλλά ο κ. Μητσοτάκης την ξέρει. Δεν πάει τουαλέτα βουλευτής της ΝΔ χωρίς να το ξέρει ο Μητσοτάκης. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη.

Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να διαλύσει τη Βουλή και να πάει σε εκλογές, για να αποφύγει τον διασυρμό και τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε για εκλογές το 2026 ή και το 2025. Αυτή η καθεστωτική λειτουργία βασίζεται στην αδρανοποίηση κάθε ελεγκτικού μηχανισμού»