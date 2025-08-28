Κωνσταντοπούλου για Μπέο: «Η τελευταία γυναικοκτονία έγινε στον Βόλο με τον μάτσο δήμαρχο»

Ευθεία επίθεση στον δήμαρχο Βόλου, Αχιλλέα Μπέο, με αφορμή την τελευταία γυναικοκτονία της 36χρονης και τον τρόπο λειτουργίας των Αρχών, εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας χθες στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, με αντικείμενο το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Και η τελευταία γυναικοκτονία έγινε στον Βόλο με τον μάτσο δήμαρχο Μπέο, των δικών σας, που κάνει πλάκες για τους βιασμούς, που προσβάλλει γυναίκες δημοτικές συμβούλους, που καταφέρεται σεξιστικά και μισογυνικά» είπε, μεταξύ άλλων, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Ξέρετε τι έκρηξη έχει η έμφυλη βία στη Μαγνησία; Γιατί εγώ ξέρω. Ξέρετε πώς μεταχειρίζονται τις γυναίκες καταγγέλλουσες τα δικαστήρια στον Βόλο; Γιατί εγώ ξέρω» συνέχισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου στάθηκε σε ένα συγκεκριμένο συμβάν πριν από δύο χρόνια, όταν ένας πατέρας που παραπέμφθηκε για τη σεξουαλική κακοποίηση της 5χρονης κόρης του, κατήγγειλε τη μητέρα, με τη γυναίκα να καταλήγει κρατούμενη στο Αστυνομικό Τμήμα.

«Άνδρας που διώκεται πλέον και παραπέμπεται για τη σεξουαλική κακοποίηση της 5χρονης κόρης του, κατήγγειλε τη μητέρα του παιδιού ότι δεν του δίνει το παιδί. Το παιδί έκλαιγε και σφάδαζε, και δεν ήθελε να πάει» είπε αρχικά.

«Τι έκανε η αστυνομία στον Βόλο; Κράτησε κρατούμενη στο Αστυνομικό Τμήμα τη μητέρα» κατήγγειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.