Κωνσταντοπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα το πάω μέχρι τέλους και ο Μητσοτάκης το ξέρει»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αρχικά μίλησε για την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα συνέβησαν κατά την διάρκεια της εβδομάδας.

«Όλα αυτά αποκαλύπτουν ένα κύκλωμα, μία μαφία που λυμαίνεται τη χώρα. Ο τύπος αυτός (σ.σ. ο κ. Μαγειρίας που κατέθεσε στην Εξεταστική) είναι στέλεχος της ΝΔ και μαζεύτηκαν οι νεοδημοκράτες βουλευτές για να κάνουν γαλαρία και να τον υποστηρίζουν και να κακοποιούν όποιον τον εξέταζε, είναι ένας τύπος που ήρθε θρασύτατα και είπε, ότι δεν ξέρει τι έχει, από πού το έχει, άρχισε να επικαλείται γονικές παροχές που δεν ήξερε από πού προέκυψαν».

Στο χαμογέλα και πάλι η πρόεδρος της Πλέυσης Ελευθερίας τόνισε: «Πέραν της πρόκλησης το σημαντικό είναι μέσα από αυτή την διαδικασία αποκαλύπτεται – έχω δεσμευτεί ότι θα το πάω μέχρι τέλους και ο Μητσοτάκης ξέρει ότι θα το κάνω και αυτό φοβάται – ποιοι είναι αυτοί οι τύποι, που δεν ξέρουν να μιλήσουν και την ίδια ώρα έχουν απομυζήσει το ελληνικό δημόσιο την ώρα που ο κοσμάκης πεινάει.

Αυτός ο τύπος που έχει Φεράρι και αμύθητη περιουσία έρχεται θρασύτατα στην Εξ. Επιτροπή και σε συνεννόηση με τους βουλευτές της ΝΔ, του κάνουν τα χατίρια. Η προεδρεύουσα ότι έχει σχέση με την σύντροφό του, και κλείνει τα μικρόφωνα στην αντιπολίτευση.

Ψηφίσαμε ναι σε αυτή την εξεταστική επιτροπή γι΄αυτόν τον λόγο, για να αποκαλύψουμε στοιχεία. Βγαίνει στο φως η αλήθεια. Όσο περνάει από το χέρι μου δεν θα υπάρξει κανένας υπεύθυνος που θα μείνει ατιμώρητος. Οι επιθέσεις σε βάρος μου σχετίζονται με τον ρόλο που διαδραματίζω σε αυτές τις αποκαλύψεις των σκανδάλων. Το ίδιο έκανε και ο Τσίπρας με την λίστα Λανγκάρντ, που την κουκούλωσε, όπως και την υπόθεση Siemens», είπε.