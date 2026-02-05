Κωνσταντοπούλου για Πλεύρη: «Μείζον ατόπημα να συγχαρεί το λιμενικό για την τραγωδία στη Χίο»

Σφοδρή επίθεση κατά του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, εξαπέλυσε στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας τον ότι διέπραξε «μείζον ατόπημα» συγχαίροντας το Λιμενικό για την τραγωδία στη Χίο.

Όπως τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, «πρώτον, δεν είναι το Λιμενικό εκείνοι οι οποίοι έδρασαν, όπως φαίνεται, εναντίον της λέμβου με τους ανθρώπους, και δεύτερον, παιδαγωγικά, πολιτικά, ηθικά και αξιακά, όταν υπάρχουν 15 θάνατοι και τραυματισμένοι πολίτες, και επιζώντα παιδιά που έχουν τραυματιστεί δια βίου, τα συγχαρητήρια όχι απλώς παρέλκουν αλλά δεν συνάδουν με τη σοβαρότητα της κατάστασης».

Η κ. Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε ότι για την τραγωδία στη Χίο θα έπρεπε να έχουν παρουσιαστεί στην Ολομέλεια ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ώστε να δώσουν εξηγήσεις.

«Ηγέτης δεν είναι αυτός που βγάζει μπροστά τους βουλευτές και τους υπουργούς "να καούν" και ο ίδιος κρύβεται. Ηγέτης είναι αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη. Ο πρωθυπουργός κρύβεται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, εξαπέλυσε νέα πυρά κατά του Θάνου Πλεύρη, λέγοντας: «Οι θέσεις σας είναι γνωστές. Έχετε ρατσιστική αντίληψη -την έχετε εκφράσει πάρα πολλές φορές και στο προηγούμενο κόμμα που ήσασταν και στο σημερινό».

Αναφερόμενη στη δίκη για τα Τέμπη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μίλησε για «παρέμβαση» της προέδρου του Αρείου Πάγου, σημειώνοντας ότι στις 27/1/2026 απευθύνθηκε στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη ζητώντας κατ’ εξαίρεση μεταθέσεις στο Εφετείο Λάρισας.

«Τι είδους δράση είναι αυτή; Να ζητάει κατά προτεραιότητα τοποθετήσεις νεοπροαχθέντων εφετών και να παρεμβαίνει ειδικώς στον υπουργό; Δηλαδή να διαμορφώσουν τις συνθέσεις. Η κλήρωση είναι τον Φεβρουάριο και στις 27 Ιανουαρίου μεριμνά να μπορεί να αλλάξει η σύνθεση.

Σας φαίνεται ότι λειτουργεί ανεξάρτητα η δικαιοσύνη; Γιατί εμένα μου φαίνεται ότι διαπλέκεται αγρίως. Ζούμε σε μια πολύ ανεξάρτητη δημοκρατία…», είπε με εμφανή ειρωνεία.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέληξε λέγοντας ότι «όσα συμβαίνουν στη χώρα αυτή είναι τρομακτικά» και ότι «η ευθύνη της κυβέρνησης είναι φοβερή». Τόνισε πως αποστολή της Πλεύσης Ελευθερίας είναι «να αναδείξει την αλήθεια, να υπερασπιστεί τη Δημοκρατία και να ρίξει την κυβέρνηση».