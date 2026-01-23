Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: «Δεν θα αφήσουμε να συγκαλυφθούν τα στοιχεία και οι ευθύνες»

Συνεχίζεται η δίκη στη Λάρισα για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να δίνει το «παρών», δηλώνοντας:

«Είμαστε εδώ για άλλη μια φορά για να διεκδικήσουμε δικαιοσύνη απέναντι σε όλους τους μηχανισμούς της συγκάλυψης που επιστρατεύει η κυβέρνηση. Οι κύριοι που δικάζονται στο εδώλιο του κατηγορουμένου είναι εκλεκτοί της κυβέρνησης».

«Ο υπεύθυνος της εταιρείας που εξαφάνισε τα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας, Νικόλαος Τσαντσαράκης, ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν στα Pandora Papers, έγινε αποδέκτης μέσω της εταιρείας του τον Οκτώβριο του 2024 σύμβασης, φύλαξης των εγκαταστάσεων του ΟΣΕ για τρία χρόνια και για 10 εκατ. ευρώ» ισχυρίστηκε αρχικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Την ώρα που συγκάλυπτε το έγκλημα, που αρνιόταν να προσκομίσει τα βίντεο, την ώρα που κατέστρεφε τα αποδεικτικά στοιχεία, ο κ. Μητσοτάκης τον αντάμειβε με 10 εκατ. ευρώ και με νέες συμβάσεις», πρόσθεσε.

H Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση για διαφθορά ενώ διαβεβαίωσε πως θα αποδοθούν ευθύνες:

«Είναι ντροπή να μας κυβερνά μια τόσο διεφθαρμένη κυβέρνηση, ένας τόσο ένοχος πρωθυπουργός, που είναι ώρα να φύγει. Οι συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, οι επιζώντες και οι επιζώσες είναι αποφασισμένοι. Δεν θα αφήσουμε να κουκουλωθεί το έγκλημα, δεν θα αφήσουμε να συγκαλυφθούν τα στοιχεία και οι ευθύνες. Σήμερα είμαστε εδώ, την Τρίτη θα βρισκόμαστε στην ειδική ανακρίτρια του Αρείου Πάγου για την υπόθεση Τριαντόπουλου, την Τετάρτη και πάλι εδώ και καθημερινά στη Βουλή με κοινοβουλευτικό έλεγχο και σε κάθε πεδίο θα διεκδικούμε δικαιοσύνη», δήλωσε.

Τέλος, η κ. Κωνσταντοπούλου έστειλε μήνυμα στον υπουργό Δικαιοσύνης αλλά και τον πρωθυπουργό λέγοντας: «Κ. Φλωρίδη, μην τολμήσετε να συνεχίσετε να συνεχίσετε τις μεθοδεύσεις ανατροπής και αναστροφής της απόφασης να διερευνηθούν πλήρως τα στοιχεία για τους νεκρούς, μην τολμήσετε να συνεχίσετε τις παρεμβάσεις. Είστε ήδη έκθετος ενώπιον της δικαιοσύνης, και απέναντί σας έχετε αποφασισμένους ανθρώπους να πάνε την υπόθεση μέχρι τέλος. Κ. Μητσοτάκη παραιτηθείτε και αποδεχτείτε να δικαστείτε. Είναι καλύτερο αυτό να γίνει με δική σας πρωτοβουλία και όχι όταν υποχρεωτικά θα έρθετε ενώπιον του φυσικού δικαστή».