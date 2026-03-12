Κωνσταντοπούλου για θάνατο του Ιάσονα έξω από τη Βουλή: «Ζητούμενο το γιατί η υπόθεση συγκαλύφθηκε»

Παρέμβαση στη Βουλή, πραγματοποίησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, για τη θλιβερή επέτειο θανάτου του Ιάσονα Λαλαούνη, σε τροχαίο που είχε σημειωθεί έξω από τη Βουλή, σαν σήμερα πριν από πέντε χρόνια.

Ειδικότερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε:

«Σήμερα, πέντε χρόνια μετά, κυρία Μπακογιάννη, η Βουλή αυτή την ώρα μία παρά δέκα, δεν έχει πει κουβέντα για τον Ιάσονα. Τον Ιάσονα Λαλαούνη που ένα αυτοκίνητο της Βουλής, υπηρεσιακό αυτοκίνητο της κυρίας Μπακογιάννη αφαίρεσε τη ζωή του με παράνομο ελιγμό -στροφή στη Βασιλίσσης Σοφίας- με αποτέλεσμα ένα 22χρονο παιδί να υποστεί θανατηφόρα βλάβη.

Κάθε φορά που λέω “σκοτώθηκε ο Ιάσονας”, η μητέρα του, η Νατάσσα Λαλαούνη, λέει “σκότωσαν τον Ιάσονα”.

Πέντε χρόνια μετά, ζητούμενο είναι το γιατί η υπόθεση συγκαλύφθηκε. Γιατί δεν είδαμε ποτέ ολοκληρωμένα τα βίντεο από την επίμαχη στιγμή, αλλά τα βίντεο κόβονται την ώρα που φυγαδεύεται παρανόμως το αυτοκίνητο μέσα στη Βουλή από τους αστυνομικούς της Βουλής.

Γιατί δεν είπατε κυρία Μπακογιάννη ποτέ την αλήθεια και γιατί συμπράξατε -η οικογένειά σας, ο πρωθυπουργός είναι αδελφός σας- σε αυτή τη συγκάλυψη;

Γιατί ήρθε ο Γεωργιάδης εδώ πριν από λίγο καιρό και έλεγε ότι ήσασταν μέσα στο αυτοκίνητο, επιμένοντας κιόλας ότι δεν φταίει αυτός που απλώς επιβαίνει;

Γιατί η Βουλή δεν έπραξε τα νόμιμα για την αλλαγή των κανόνων κυκλοφορίας εδώ μπροστά στη Βουλή; Ακόμη είναι έρμαιος κάθε άνθρωπος αυτών των παράνομων ελιγμών.

Θέλησα να τιμήσω τον Ιάσονα και σας καλώ μαζί μου, στο ένα λεπτό που μένει, να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη αυτού του παιδιού, για το οποίο η Βουλή και το πολιτικό σύστημα δεν ανέλαβε ακόμη την ευθύνη του».